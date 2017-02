Pide el divorcio a su marido tras enterarse que votó por Trump

Gayle McCormick, una mujer californiana de 73 años, prefirió divorciarse tras 22 años de matrimonio, a seguir viviendo con su esposo, al enterarse de que había votado a Trump.

Tres meses después de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, las heridas internas que su triunfo ha provocado, comienzan a sentirse.

Una guardia de seguridad retirada, “demócrata tirada a socialista”, se quedó atónita cuando su marido mencionó por casualidad durante una comida con sus amigos, que planeaba votar a Trump. Una revelación que describió como un “factor decisivo”.

Me dejó completamente deshecha que fuese capaz de votar a Trump” explicó McCormick. Hasta ese momento nunca se había planteado dejar a su marido a pesar de ser conservador y republicano, pero se sintió traicionada. “Sentí que había estado engañándome a mí misma” dijo. “Abrió una brecha entre nosotros a la que nunca me había enfrentado antes. Me di cuenta de lo lejos que había llegado aceptando en mi vida cosas que nunca hubiese aceptado de joven”.