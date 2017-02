Vicente Fox y Diego Luna estarán en show de Conan O’ Brien

Hace tan solo dos semanas, el conductor y comediante Conan O’Brien anunció a través de sus redes sociales que vendría a la Ciudad de México, para ‘reparar las relaciones’ entre México y Estados Unidos, con un programa especial.

Después de las malas noticias de esta semana de la relación entre México y Estados Unidos, pensé en hacer algo positivo y esto fue lo que se me ocurrió: iré a la Ciudad de México, rentaré un estudio de televisión y filmaré un episodio todo con staff, equipo, invitados y audiencia mexicana, lo llamaremos ‘Conan Sin Fronteras: Hecho en México’, confirmó el conductor al inicio del video.

Ahora, el conductor anunció con un nuevo video a sus invitados para el show: el ex presidente de México Vicente Fox -quien se ha convertido en una sensación en redes sociales por sus constantes mensajes contra Trump- y el actor Diego Luna, quien también se ha pronunciado contra las políticas del presidente de Estados Unidos.

Hoy estoy muy emocionado y orgulloso de anunciar a dos de los invitados que aparecerán en nuestro show ‘hecho en México’.

Uno es una de las estrellas de ‘Rogue One: A Star Wars Story’, Diego Luna. Y el otro, es el ex presidente de México, Vicente Fox, será un invitado del show. Seguramente conocen a Vicente Fox por sus últimos tuits, incluyendo este del viernes pasado ‘Lo hemos dicho claro, México no va a pagar por ese #Fu**Wall’. ‘