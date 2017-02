En ascuas residentes mexicanos por Trump

4 views

Poner bajo lupa a residentes mexicanos en Estados Unidos clasificados de bajo salario, es otra forma de expulsar de ese país a millones de compatriotas que tienen status migratorio legal, de aplicarse la ley Trump, tendrán que regresar al país y estar preparados, reconoció el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación.

Antonio Alvarez Rodríguez, dijo que los mexicanos con visa verde que les da derecho a trabajo y recibir todos los beneficios, se encuentran legal, pero Trump, no quiere que sigan en el país si reciben bajos salarios, según el Presidente eso representa que el gobierno tenga que subsidiar servicios médicos y muchas veces de alimentación.

Señaló que esa postura complica las cosas desde el momento que si cancelan la visa a esos mexicanos tendrán que retornar al país por mutuo propio, no esperar a ser deportados y es tiempo de actuar de tomar acciones para protegerlos sobre todo darles empleo y todos los servicios.

“La industria nacional tendrá que crecer garantizar trabajo a millones de mexicanos que regresaran al país, si en realidad se cumple con el plan del Presidente Trump de cancelar su visa por según el contar con salarios muy bajos que muy apenas alcanza a sobrevivir y necesitan subsidio del gobierno” apuntó.

Lamento esa política porque pegará a mexicanos que tienen status legal en ese país, hacían si vida normal además no tienen antecedentes pero al presidente de EUA poco o nade le interesa ya dijo que pondrá lupa todos esos migrantes y los que no reúnan sus requisitos serán deportados.

“A prepararnos porque el señor Trump sigue con su plan de repatriar millones de mexicanos ya no solo ilegales ahora también a residentes legales, los que tienen visa verde que les permite trabajar y gozar de todos los servicios que ofrece ese país, hay que generar empleos” señaló.