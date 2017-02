Esperan poner fin a “sequia” médica

8 views

La ausencia de médicos los fines de semana en urgencias concluirá cuando el IMSS contrate cuando menos 10 doctores que se requieren y cubrir plazas vacías, por el momento la institución autoriza tiempo extra, pero los doctores no aceptan ese sistema, reconoció Roberto Rodríguez Ramírez.

El dirigente de la Sección XII del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, dijo que la organización nada puede hacer por resolver el problema, mientras el IMSS no abra la bolsa de trabajo y autorice cuando menos contratar diez médicos, el vació en urgencias y otros departamentos seguirá presente.

Entrevistado por queja de directivos del sindicato nacional democrático que denuncian los fines de semana no hay doctores en el IMSS, el directivo sindical reconoció que el malestar de pacientes se justifica, cuando se presentan a pedir atención, no hay quien los reciba, pasan las horas y prefieren retirarse.

“Claro que si se justifica el reclamo pero la verdad nada podemos lograr, la única forma de terminar con ese problema es cuando el IMSS contrate médicos, que termine con el sistema de autorizar horas extras al personal médico está comprobado que eso no es suficiente nadie responde” señaló.

Rodríguez Ramírez, enfatizó que en corto tiempo la institución volverá a registrar otro problema, la falta de médicos especialistas los actuales concluyen si ciclo laboral en activo y no hay quien los sustituya, mientras no se motive a recién egresados será difícil conseguir nuevos médicos.

“Es un verdadero y serio problema lo que presenta el IMSS, en el caso de médicos generales que se necesita en urgencias es fácil, que autoricen cubrir plazas y el asunto se resuelve mientras eso no ocurra el problema seguirá presente ocasionando serios trastornos en la atención sobre todo los fines de semana” reconoció.