Le exigen doble cuota en Pulga

Una comerciante de la Pulga de la Colonia Hipódromo denunció que el líder de los pulgueros de la CTM la obliga a pagar la credencial de 150 pesos que adquirió en el año 2016, de lo contrario podrían desalojarla.

Teresa Gallegos, denunció ante los medios de comunicación que el líder de los Pulgueros de la CTM a quien llaman ‘Chuy’ le exige que pague los 150 pesos de la credencial, de lo contrario tendrá que pagar piso diario.

La afectada mencionó que pagó la cantidad de 150 pesos en el 2016, por lo que sería justo conocer el destino del recurso que aportan los comerciantes de la Pulga de la Colonia Hipódromo que pagan 2 veces.

“Muchos comerciantes están en la misma situación, ya pagaron la credencial, no se las entregaron y los obligan a comprar otra, de lo contrario amenazan con desalojarnos con el apoyo de la Fuerza Pública” declaró

Denunció que el líder de los comerciantes le exigió pagar 30 pesos diarios por derecho de piso, toda vez que carece de identificación “Yo le pague la credencial el año pasado y no me la trajo, y ahora me vienen a exigir el dinero”.

Gallegos pidió el apoyo de las autoridades municipales y posteriormente de los representantes de la CTM, ya que pagan la identificación, no se las entregan, y se las cobran doble sin decirles a donde destinan el recurso.