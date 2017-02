Resaltan principios de la Constitución en el Senado

25 views

on 35 minutos de retraso, a medio día de este jueves, el Senado de la República realizó la sesión solemne para conmemorar el Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el salón de Plenos de la cámara alta.

En el acto, los senadores de la LXIII Legislatura rindieron honores a la bandera y guardaron un minuto de silencio en memoria de los diputados constituyentes de 1917.

Nuestra Constitución no ha envejecido, sus principios perviven, aunque las formas de asegurar su cumplimiento cambien. Es la nuestra, una Constitución viva y dinámica”, dijo el senador Enrique Burgos, representante del Senado en el Comité para la Conmemoración del Centenario de nuestra carta magna.

También hablaron en tribuna los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios; todos aplaudieron el aniversario de la Constitución, pero hubo opiniones encontradas sobre las reformas que ésta ha tenido…

Nuestra Constitución no es un elemento para que el gobierno limite al pueblo, sino para que el pueblo limite al gobierno. Celebremos esta Constitución”, expresó Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores del PRI.

Mientras, el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera, resaltó que la Carta Magna señala hoy un principio básico para la arquitectura política mexicana: “La soberanía nacional”.

Vale la pena recordar que, en muchas ocasiones, nuestro país ha tenido que enfrentar agresiones, chantajes, presiones e incluso invasiones extranjeras. Por eso, no es casual que en nuestra Constitución se hayan definido con toda claridad las instituciones que tienen la responsabilidad y el mandato de defender la independencia y la soberanía nacional”.

En el salón del Plenos se exhibió una copia facsimilar de la Constitución de 1917; frente a ella, Manuel Bartlett, coordinador del PT en el Senado, reprochó que “las reformas constitucionales: educativa, fiscales, electorales, energéticas, penales, etcétera, son la antítesis de la letra y espíritu de la Constitución de 1917”.

El senador Luis Miguel Barbosa, coordinador del PRD en esta cámara, expresó que “en este siglo se ha intentado matar el alma de nuestra Constitución de 1917”.

Los mismos que han modificado la Constitución a su antojo, también se han opuesto a cambios para que la rendición de cuentas y la transparencia llegue a los nichos más altos del poder”, afirmó.

En tanto, el senador sin partido, Manuel Cárdenas dijo en tribuna que “el problema de nuestra Constitución, pudiera no estar en sus reformas, si no por el contrario, es que no se aplica a cabalidad y en ese despropósito, hemos ensanchado la brecha de la desigualdad que hoy divide a algunos mexicanos”.

Durante el desarrollo de la Sesión hubo presencia de una escolta del Heroico colegio Militar para rendir honores a la Bandera, mientras una Banda de Música de la Secretaría de Marina entonó el Himno Nacional, acto que cerró la sesión solemne por el centenario de la Constitución mexicana.