Transportes omiten ordenes de vialidad

11 views

A pesar de que el departamento de Transporte y Vialidad estableció un acuerdo con autoridades educativas, para evitar que el transporte público pase por enfrente de la primaria Monclova 400 y se ponga en riesgo a los estudiantes, existen unidades que desobedecen y continúan circulando por esta calle.

El día de ayer el director del plantel Armando de la Paz y el Supervisor de la Zona Escolar 229, Cecilio Barajas, dieron a conocer el incumplimiento de algunos choferes de la ruta Praderas por la disposición que dio el director de vialidad.

Señaló que existe un grave problema en este sector, debido a que la calle Sección 147 que está frente a la escuela está muy estrecha, por lo que se genera un caos vial al momento de que los camiones tratan de pasar.

Comentó que se han presentado incidentes en donde las unidades tumban espejos laterales de los vehículos que están estacionados, los rayan y entorpecen la circulación por esta calle que es de doble sentido, pero principalmente pone en riesgo a los estudiantes.

“Los papás se enojan porque llegan tarde por todo el tráfico que ocasionan, sus hijos llegan tarde por culpa de los transportistas y en ocasiones los estudiantes se quedan fuera porque tratamos de inculcar la puntualidad”.

Cecilio Barajas comentó que se dialogó con el director de Transporte para que se impidiera que las unidades pasen por esta calle, lo cual se logró, pero existen 3 o 4 unidades que no acatan esta disposición y siguen pasando.

“Ayer por ejemplo en la hora de entrada se generó un embotellamiento porque la unidad 37 se quedó en medio, un día antes fue la 32, y así, hay 3 o 4 unidades que no obedecen y continúan pasando por esta calle”, comentó.

Las autoridades educativas solicitaron la intervención del departamento de Transporte para que sancione a los choferes que no acatan esta disposición y de esta manera evitar que sigan pasando por este lugar.