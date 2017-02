Trump no está preparado: GB

112 views

El presidente del Grupo Industrial Monclova Gerardo Benavides Pape, dijo que Donald Trump no está preparado para ser presidente, no sabe cómo manejar las cosas en su discurso dice unas cosas y en la realidad resulta otra no sabe cómo manejar las cosas porque no es negociador.

Por ello dijo que el sector privado nacional tiene que actuar con mucha cautela y coincidió con el presidente de AHMSA de que tenemos que estar preparados para lo peor y le apostó al racionamiento de Trump cuando entienda que producir en Estados Unidos sale más caro que en México hay áreas de oportunidades.

Sobre el tema de Trinity dejo en claro que a pesar de ser competencia en la fabricación de góndolas de ferrocarril lo que le ocurra a esa empresa le pega a Gunderson tomando en cuenta que la competencia es sana.

Además en este caso se dañan fuentes de empleo para Coahuila, se reduce el consumo de acero eso obliga a dar todo el apoya para que sigan manteniendo las fuentes de empleo y no dañar la cadena productiva si alguien cae beneficia y rebota en otros.

En este tema Ancira recordó que hace 25 años la empresa vendía cien mil toneladas al mes en Monclova hoy es un millón 250 mil toneladas al año alrededor de Monclova, de ese tamaño ha crecido la industria acero por ello indicó que si cierran consumidores de acero pegaría en diversos sectores.