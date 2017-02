Trump ‘ocasiona’ tensión entre Curry y Under Armour

El jugador de los Golden State, Stephen Curry, defendió sus valores y postura sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, por ende, creó un clima de tensión con el dueño de la marca Under Armour, Kevin Plank.

Durante una intervención en el programa “Fast Money Halftime Report” del canal CNBC, Plank afirmó que el mandatario es un “asset” (activo) para Estados Unidos.

Ante esta aseveración, el base de los Guerreros respondió que estaría de acuerdo con ese calificativo sólo si se le quitarán las dos últimas letras a la palabra.

Con este panorama, posteriormente el jefe de la compañía llamó al jugador para explicarle que su comentario fue una perspectiva empresarial y que no comparte las opiniones del presidente que han causado controversias.

Me pasé todo el día al teléfono con muchas personas de Under Armour y de mi equipo para tratar de entender lo que pasaba”, dijo Curry al diario Mercury News.

Después, la compañía emitió un comunicado para tratar de aliviar la situación, por lo que Curry mencionó que “este es el Under Armour que yo conozco y con la que me identifico”.

Finalmente, el jugador dejó un mensaje claro:

La prioridad no es hacer dinero o vender zapatillas deportivas o cosas así, se trata de cambiar la vida. Si hay una situación que no se ajusta a mis valores entonces no habrá cantidad de dinero ni organigrama en el que yo vaya a estar. Esta es una decisión que tomaré cada mañana cuando me levante. Creo que la gente sabe quién soy y qué defiendo”.