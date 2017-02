“Es tiempo de los jóvenes”: Paredes

15 views

El ex Director de Obras Públicas, Alfredo Paredes y actual aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal por el PAN, se presentó en la reunión que llevaron a cabo los aspirantes del PAN en la Presidencia Municipal de Monclova.

En entrevista con los medios de comunicación informó “cada quien está trabajando desde su trinchera, no hay nada oficial, en estos días se debe definir ese tema. En el Partido Acción Nacional hay gente muy capaz, pero creo que ahora es el momento de los jóvenes, es momento de Alfredo Paredes y vamos con todo”.

Informó que recientemente reunieron más del 80 por ciento de las firmas de los miembros activos del partido “es algo que me puso en una posición muy privilegiada, al saber que mucha gente respalda el proyecto”.

Cabe mencionar que Alfredo Paredes, ex director de Obras Públicas, llegó primero a la Presidencia Municipal de Monclova. Posteriormente llegaron (juntos) el Doctor Mario Dávila, Armando Pruneda, Yolanda Acuña y Teodoro Kalionchiz.

Sin embargo al ser abordado por los medios de comunicación, mencionó que acudía al departamento de Catastro para checar su adeudo en Impuesto Predial, sin mencionar la reunión que llevaría cabo con los militantes panistas.