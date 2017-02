“Gerardo no decide”

19 views

En su visita a la Presidencia Municipal Mario Dávila Delgado informó que respeta la decisión del Presidente Municipal Gerardo García Castillo de apoyar a Alfredo Paredes como candidato a la Presidencia Municipal, sin embargo aclaró “él no decidirá quién será el candidato”.

Entrevistado en el Lobby de la Presidencia Municipal de Monclova, el Doctor Mario Dávila Delgado, declaró “no tengo problema en que el alcalde apoya a un candidato, es su decisión, la respeto, él la tomará, pero bueno, él no decidirá quién será el candidato”.

El ex alcalde de Frontera agregó “puede hacer lo que él considere, yo lo respeto, yo soy respetuoso de las acciones y las decisiones de las demás personas y no tengo ningún problema si él lo hace o no lo hace”.

Al mencionarle que algunos medios estatales lo mencionan como posible candidato a la Presidencia Municipal declaró “estoy en esa posibilidad. Si el Comité Directivo Estatal o el Comité Ejecutivo Nacional lo deciden, estamos para entrarle”.

Informó que trabajará por la candidatura a la Presidencia Municipal y posteriormente para servirle a los monclovenses “a mí me gustaría un año, trabajar en conjunto con los candidatos a Gobernador del Estado y diputados locales y establecer el cambio en Coahuila”.

Anunció que la única manera de lograr el cambio en Coahuila es que designen buenos candidatos y que la ciudadanía participe en la jornada electoral del 2017 “que surjan los liderazgos ciudadanos que en este momento están participando en las redes sociales”.

Dijo que será mucho mejor que participen el día de la elección emitiendo su voto y ejerciendo ese liderazgo “que no nos venza el abstencionismo y que no nos venza la compra de votos”.

El doctor reconoció que no presentó su carta de intención para la candidatura a la Presidencia Municipal por el Partido Acción Nacional. “Las cartas de intención son una decisión de cada quien, no son obligatorias, no son necesarias, no existe una convocatoria”.

Por lo tanto declaró que prefiere decírsela a los medios de comunicación para que hagan el favor de comunicarlo “y que la ciudadanía sepa que tengo la intención de participar como precandidato, como candidato y como alcalde de Monclova”.