Pide RMV unidad y tranquilidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobernador Rubén Moreira Valdez encabezó ceremonia cívica en la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe (UPRA), donde exhortó al alumnado a la tranquilidad y a la unidad ante la postura del Presidente de Estados Unidos en contra de México.

Frente a autoridades educativas; el Alcalde Ricardo Aguirre; el Comandante de la VI Zona Militar, General Francisco Ortega, y representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, dijo que ante su determinación de construir una valla en la frontera, “el mejor muro que hay es el de la prosperidad de los pueblos.

“Si a nuestros vecinos les va bien, a nosotros nos va bien; y si les va mal, a nosotros también nos va mal”, reflexionó en la ceremonia en la que entregó reconocimientos a los maestros Pura Villegas Valdez, Virgilio Sánchez Esquivel y José de Jesús Ramírez Méndez, docentes de la UPRA más destacados durante el periodo Septiembre-Diciembre 2016.

Citó que en encuentros con jóvenes estudiantes de todo el Estado, le manifiestan su preocupación o tranquilidad por la posición del mandatario norteamericano, principalmente en cuanto a la posible salida de empresas e industrias del estado, y sobre una potencial deportación masiva de connacionales hacia México.

Sobre el particular, Rubén Moreira les compartió algunas reflexiones como, por ejemplo: El mes con menos deportaciones “que me ha correspondido como Gobernador de Coahuila”, es el mes que lleva el actual Presidente de Estados Unidos en el cargo.

Recordó, que en el gobierno del anterior mandatario, se deportaron, en un solo año, 60 mil mexicanos por las fronteras entre Eagle Pass-Piedras Negras, y Del Río-Ciudad Acuña, y en este mes, apenas a 100.

Reiteró que la economía de México es fuerte, ya que ocupa la número 14 de todo el mundo, “por lo tanto, no pueden prescindir de nosotros”, al tiempo que sostuvo que “en teoría” es improbable que Estados Unidos aplique impuestos hasta del 35 por ciento en la adquisición de un automóvil mexicano “porque así nadie lo compraría”.

Por lo que respecta a su posición de construir un muro en la frontera, añadió que la tercera parte de esa valla ya existe, “pero no ha servido de nada; porque el mejor muro que hay, es la prosperidad de los pueblos”, enfatizó.

Además, Rubén Moreira compartió que en los últimos años, cruzan al vecino país, alrededor de 90 mil paisanos, cuando se tuvieron épocas en que la cifra alcanzó 400 mil.

De seguir así, “muy pronto regresarían todos los mexicanos que están allá, porque en los últimos años, de manera voluntaria, retornan más connacionales que los que se van”, refirió.

Estas cifras, añadió, son objetivas por lo que pidió tranquilidad al estudiantado de la UPRA, al tiempo que recordó que antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, las Armadoras ya estaban instaladas en Ramos Arizpe.

Por su parte, el Rector de la UPRA, Carlos Pacheco Loustanau, reconoció el respaldo del Gobernador del Estado a la Educación, ya que, dijo, de acuerdo al INEGI, en Coahuila sólo el dos por ciento de su población presenta analfabetismo, que lo ubica como el tercero con menor índice en ese rubro.

Otra cifra en la que destaca Coahuila, es en el promedio de escolaridad, que actualmente es de casi 10 años de escolaridad, que lo sitúa como el cuarto a nivel nacional, contra el promedio de 9.1 del país.

“Por eso felicitarlo al gran impulso que le ha dado a la educación se refleja en una arma muy poderosa que es, precisamente, la Educación.

“Por eso, hay que seguir en la continuidad de esos esfuerzos”, apuntó, que será lo único que México tendrá para enfrentar todos sus desafíos”, indicó.