‘Ya no queremos masacres’, reprueba AMLO operativo en Tepic

En México “ya no queremos más masacres, queremos vivir en paz”sentenció Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena alreprobar la actuación de los efectivos de la Secretaría de Marina en el abatimiento de 11 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva la noche del jueves en Tepic, Nayarit.

Desde Acaponeta, municipio ubicado al norte del estado, López Obrador consideró que los marinos “ajusticiaron” a diez seres humanos sin que ello garantice que la paz y la tranquilidad estarán de regreso en Nayarit.

Ante seguidores y militantes de Morena en la plaza principal de Acaponeta, López Obrador se comprometió a que la estrategia de combatir “el fuego con el fuego se va acabar” cuando triunfe su movimiento.

No puedo quedarme callado con lo que aconteció ayer en Tepic, ya no queremos masacres en México, queremos vivir en paz y que se entienda bien que el mal se debe enfrentar haciendo el bien, y que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia y que nosotros no vamos a seguir con esa guerra”, declaró ante una plaza que irrumpió con aplausos.