Algo mas que un comentario

por Armando Rodriguez Boone

TIENE 86 AÑOS Y TAMBIÉN…

MUCHOS DESEOS DE VIVIR…

EN ESTA OCASIÓN…

NO VOY A ESCRIBIR de política y mucho menos de cosas peores, como diría el maestro, DON ARMANDO FUENTES Aguirre ‘Catón’. Hoy, voy a dedicar este valioso espacio que su PERIODICO LA PRENSA de Monclova me brinda día a día, a mi TÍO ELIEZER BOONE Rodríguez, el mejor TÍO-PAPÁ del mundo…

PORQUE HAN DE SABER…

QUE AL FALLECER mi padre biológico, SILVESTRE RODRÍGUEZ Ruiz, su nombre, siendo apenas yo un bebé de 2 años 11 meses, el TÍO ELIEZER, se hizo cargo de mis hermanos, bueno, de mi hermano OVIDIO y mi hermana SANDRA y yo y la verdad es que, no tenga palabras para agradecerle el que haya hecho de mi un hombre de bien, que haya marcado mi vida con su honestidad y transparencia, pero sobre todo, con sus sabios consejos…

POR ESO HOY…

EN QUE EL FUERTE ROBLE arriba a la envidiable edad de 86 años de edad, lo menos que puedo hacer es decirle ¡GRACIAS, MI QUERIDO TÍO-PAPÁ’ y que Dios continúe bendiciéndote para que continúes con nosotros muchos años más…

SI CARO Y ESTIMADO lector…

ESTE DÍA, mi TÍO-PAPÁ, cumple 86 años y como el primer día, muchos deseos de vivir y mejorar su calidad de vida…

TODA UNA VIDA…

ENSEÑÁNDONOS a ser personas de bien. Ejemplo diario de Respeto amabilidad agradecimiento solidaridad tolerancia lealtad y honestidad, hoy celebraremos a su lado como a él le gusta. Con sencillez y mucho amor…

PARA DONDE TE HAGAS…

¡VIEJO ACABAS! PERO, ES UN PRIVILEGIO NEGADO A MUCHOS, solía decir mi ABUELO NAZARIO BOONE Vara, padre del tío ELIEZER, haciendo hincapié en que debe uno aprender a ver la tremenda realidad de que irremisiblemente ¡Se haga lo que se haga, vamos en caída libre!, por lo tanto ¡Debemos gozar la vida que se nos va transcurriendo en calidad de agua entre las manos!…

ESTO ES UN HECHO IRREVERSIBLE…

ALGUNA VEZ, siendo niño, le pregunté a mi ABUELO, el ‘VIEJO ROBLE’, como lo identificaba para mis adentros, porque, que esperanza que le faltara al respeto, como tampoco lo hago con el TÍO ELIEZER…

OIGA ABUELO –le dije-…

PORQUE CAMINA tan encorvado y sus pasos son cada vez más lentos. Me miró y me dijo: ‘Mira Armando, lo que pasa es que tengo una enfermedad incurable e irreversible (excuso decirles ya le iba pegando a los 80 años)…’

SE INTERRUMPIO…

FIJÓ SU MIRADA en mis ojos, y por fracciones de segundo lamenté haber hecho tal pregunta pues creí que mi ABUELO me iba a hacer alguna confesión severa sobre su salud, lo cual iba a romper el buen ánimo que siempre mostraba, pero, acto seguido rompió a reír, concluyendo: ‘¡Y se llama vejez!’. Excuso decirles celebré con una gran carcajada tan buen sentido del humor del ABUELO…

Y SÍ…

LA VEJEZ ES INCURABLE E IRREVERSIBLE, pero es eso o ‘chupar faros’, para fortuna nuestra, seguimos teniendo a nuestro lado a ese hombre valioso que sacrificó muchas cosas, para hacerse cargo de nosotros…

CREO QUE LA VIDA…

ENTRE MUCHAS OTRAS cosas, se compone de recuerdos, agradecimientos y perdones. Los recuerdos nos ayudan a forjarnos como personas, buscando no cometer los mismos errores que hemos cometido y mejorar las cosas buenas que hemos hecho…

LOS AGRADECIMIENTOS…

SON LA FORMA de devolver el favor recibido de la manera más sencilla pero también más sincera. Los perdones, nos vuelven más humanos y nos ayudan a fortalecer lazos con quienes realmente nos aman…

HOY, MI QUERIDO TÍO-PAPÁ…

QUIERO AGRADECERTE por tus palabras llenas de afecto y sabiduría. Disculpa que no traiga a colación todas las frases o consejos que he recibido de tu parte, si lo hiciera, este escrito no llegaría a ti hoy sino dentro de 50 años…

A PESAR DE ELLO…

QUIERO MENCIONAR algo que me dijiste alguna vez: ‘Ten presente Armando, uno no debe vivir de la nostalgia del pasado’. Simples palabras pero de gran profundidad. De hecho, ahora que me detengo a pensar, veo que contigo aplican en su totalidad, pues a tu lado no necesito recordar o sentir nostalgia del padre bueno que siempre has sido. No, por el contrario, esto es una diaria y constante realidad…

PERDÓN PAPÁ…

Y SI TE FIJAS, elimino la palabra TÍO, porque para mí, tu eres y seguirás siendo mi PADRE y ABUELO de mis hijos. Perdón papá si alguna vez no escuché tus palabras. Perdón, cuando en mi afán interrumpí lo que me decías, sabiendo incluso que lo preparabas con dedicación y cariño, con el único objetivo de dar una lección y nunca reprender porque sí. Perdón papá por a veces despreciar el gran tesoro que representa tu sabiduría…

PAPÁ…

ESPERO QUE ESTAS palabras sean un regalo que quede guardado en tu corazón de por vida. Pude haber comprado un pantalón, una camisa vaquera, como las que tanto te gustan, ya vendrán esas prendas, pero ten presente que esos artículos se desgastan, mi afecto por ti no…

ESPERO PAPÁ…

QUE ESTE NUEVO año de vida esté lleno de alegrías y hoy, primero DIOS, lo festejaremos en grande, unas ricas costillas de puerco a la BBQ, unas alitas picositas, guacamole, fríjoles rancheros, las clásicas chilindrinas, los chilitos toreados rellenos de queso y porque no, una buena copa de whisky…

De todo corazón, te deseo un muy feliz cumpleaños…

ABUR…