Fuera de Contrato

por El Eventual

Sin duda acertada la posición del presidente de GIMSA Gerardo Benavides, cuando lanzo un Ya basta de especulaciones, ese ambiente genera un ambiente que detiene los proyectos de inversión, hay que esperar a la reacción del Congreso Estadounidense que tendrán es sus manos la aprobar o rechazar la propuesta de aplicar arancel a importaciones que llegan a Estados Unidos de México,” pidió.

El empresario dijo que hasta entonces será posible ver la reacción del sector productivo nacional por eso insistió que hay que tranquilizar el ambiente tomando en cuenta que los proyectos se generar bajo una base establece, donde haya certidumbre, comentarios en otro sentido pegan en la toma de decisión.

El empresario fue entrevistado en el marco donde anunció una serie de movimientos y acciones a seguir en el Club Acereros de Monclova y dijo que aunque GIMSA mantiene detenidos proyectos de inversión sus empresas siguen operando de manera normal, aunque apuntó que a corto plazo.

Del lado minero el vocero de la 147 Erik Gómez Herrera, dejó en claro la postura sindical, van por posiciones en los cabildos de la región centro incluyendo Monclova, exigirán al PRI que de el lugar que corresponde y la importancia que merece la organización sindical minera de lo contrario no hay de piña.

Lo anterior quiere decir que si la dirigencia del PRI no negocia bien con la 147, hay riesgos de no apoyar candidatos del tricolor a las alcaldías porque al menos en el caso de la gubernatura ya definieron el apoyo a Riquelme, eso no están en tela de duda ni sujeto a negociación.

Más claro ni el agua, por supuesto que el partido tendrá que responder a la petición sindical, de lo contrario será pesado la toma de decisión de participar en campañas para elecciones municipales, y dejarán que cada obrero en su momento decida a quien apoyar, todo por no dar posiciones a la 147.

El vocero fue muy claro en su posición y por supuesto que tiene el respaldo y apoyo de Leija que como secretario general tendrá en sus manos la no difícil ni imposible tarea de traer cosas buenas, posiciones en todos los municipios de la región incluyendo Monclova, que así sea por el bien de todos.

Allí mismo en la 147 un grupo integrado por mujeres que trabajan en diversos departamentos de la planta Uno se organizaron con el propósito de dar un cambio en la actividad sindical formaron el grupo Rosa fe menino y buscan que más de cien que forman la plantilla femenina participen de manera activa.

Leija recordó que actualmente suman siete mujeres que forman parte del Comité local, la mayoría en comisiones de suma importancia en la vida sindical, en todos los casos muestran que se encuentran preparadas para seguir incursionado en el aspecto sindical y en defensa de trabajadores.

“Son compañeras identificadas por su labor, atienden a compañeros, van a departamentos en el caso de las representantes ante el IMSS se presentan de manera normal a la institución hacen las gestiones necesarias para atender a trabajadores y sus familias demuestran capacidad y que están preparadas” destacó.

Señaló que el grupo rosa, se identificará por su membresía únicamente mujeres y en su totalidad expresaron que se encuentran listas para dar la pelea y seguir aumentando la presencia en el comité local además de refrendar su lealtad y apoyo al dirigente Sergio Medina Ibarra.

Por el lado del IMSS de nueva cuenta el mundo de especulaciones confundieron a la base trabajadora, se creyeron la versión de que desaparece el área de intendencia, que el plan es privatizar y entregar a prestadora de servicio, esa labor, pero ayer el dirigente Roberto Rodríguez Ramírez, aclaro las cosas.

Dijo que no desaparece, al contrario nace la nueva categoría Limpieza e Higiene, que tendrá en sus manos la labor de intendentes, los actuales trabajadores pasan a diversos departamentos y se abre la bolsa de trabajo para mil aspirantes cifra a contratar en todo Coahuila.

Según la mecánica solo reclutaran aspirantes que tengan entre 30 y 40 años de edad, el 70 por ciento serán hombres y el 30 mujeres, incluso dice que todo será en la sede sindical sin intermediarios y sin necesidad de pagar, que en su momento se convocara solo a quienes tengan laborando familiares directos.

Buena la aclaración porque en realidad que la cosa estaba pesada, muchos comentarios que calentaron el ambiente incluso versiones de que intentarían tomar la sede sindical ante las versiones de privatizar limpieza, las cosas ya están claras y ahora esperar a reabrir la bolsa de trabajo.