Hillary Clinton se burla de tuit de Trump

Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, rechazó por unanimidad la orden ejecutiva del veto musulmán que interpuso Donald Trump al inicio de su mandato.

Mantenemos que el gobierno no mostró probabilidad de éxito en los méritos de su apelación, ni mostró que el fracaso del recurso pueda causar un daño irreparable, por lo tanto, se niega la moción de emergencia”, dictó la sentencia.

El gobierno no ofreció ninguna prueba de que un extranjero de alguno de los países mencionados en la orden haya perpetrado un ataque terrorista en Estados Unidos”, subrayaron.

Ante esto, el presidente Donald Trump no se quedó callado y una vez más tomó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje de desaprobación.

NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES. ¡LA SEGURIDA DE NUESTRO PAÍS ESTA EN JUEGO!’, utilizando las ya clásicas mayúsculas que usa constantemente en sus tuits.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

De acuerdo al tuit del presidente Trump, muchos consideran que la Casa Blanca podría llevar el caso del veto migratorio a la Suprema Corte para que se resuelva.

Por supuesto que este tuit recibió varias respuestas, muchas de manera indirecta, como la de Hillary Clinton, ex candidata demócrata a la presidencia.

Clinton simplemente escribió ‘3-0’ como una manera de reconocer el voto unánime de los jueces que mantuvieron el bloqueo a la orden de Trump.

La orden de Trump suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados de Estados Unidos -o indefinidamente, en el caso de los refugiados sirios- y frenaba durante 90 días la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.