Constructoras desechan el escombro donde no deben

Son varios los casos de camiones de constructoras que se detectan por semana cuando tiran los escombros en áreas que no son destinadas para ello, así lo informó el Coronel Victorino Reséndiz y añadió que se canalizan al Departamento de Ecología para que paguen las multas que van desde los 2 mil y hasta los 15 mil pesos.

Este es un problema recurrente, sin embargo, el Director de Seguridad Pública reconoció que el Ayuntamiento de Monclova no cuenta con un lugar en el que se puedan realizar este tipo de prácticas ni tampoco hay en donde arrojar a los animales muertos, principalmente a los perros.

La detención de las personas que acuden a tirar escombro y basura en áreas urbanas se realiza por parte de los elementos policiacos y posteriormente, se canalizan al Departamento de Ecología para que sea ahí en donde se les aplique las multas.

“Quizá una opción es que los escombros se lleven a lugares donde realicen obras de relleno, y sería también una recomendación para las constructoras que son a las que sancionamos en la mayor parte de las veces”, detalló Victorino Reséndiz.

Y tirar animales muertos también genera un problema de contaminación pero no existe un lugar en donde puedan ser depositados, reiteró el Director de Seguridad Pública, tema que corresponde a Ecología.