Estafas a la orden del día, venden certificados en 3 mil pesos

COAHUILA

Resurgió la estafa de los certificados falsos vía Facebook en Saltillo. El modus operandi es el mismo: Ofertan la obtención de documentación presuntamente certificada por la SEP hasta en 3 mil pesos.

De acuerdo con una investigación del diario Vanguardia, los estafadores lanzan el anzuelo a través de espacios en redes sociales, en esta ocasión fueron: “Todo Venta Saltillo” y “Ventas Saltillo”, sitios en los que por una cantidad estimada se comprometen a entregar “certificados de Preparatoria, Ceneval y Secundaria abierta avalados por la SEP”.

Las usuarios que se identificaron como Nallely González y Monserrat Reyes, quienes ofrecieron:

Buenas tardes, certificados de Preparatoria, Ceneval y Secundaria abierta avalados por la SEP, sirven para un mejor trabajo o seguir estudiando, 3000 pesos c/u, más información por inbox, sólo personas interesadas, quedan pocos lugares”.

El mensaje tuvo eco, incluso, uno de los interesados, José Cabrera González, indicó que lo quería para ser parte de un grupo de seguridad.

El método es el mismo al mostrado en noviembre del año 2016 por una mujer que se hizo llamar Karla, en aquella ocasión, la vendedora dijo ser trabajadora de la SEP y se comprometía a enviar la documentación a cambio de un depósito de 3 mil pesos, sin embargo, la estafa fue evidenciada luego de que una de las interesadas le sugirió cubrir la cantidad a cambio de que le entregará el certificado en propia mano.

En esta ocasión, al ofrecimiento de Nallely y Monserrat, se sumó el de Juan Zabal:

Te urge tu certificado de prepa, aquí lo puedes obtener con validez de la SEP y en UANL, en corto tiempo, teléfono de información, contamos con seis sucursales en toda el área, información sólo por Inbox o WhatsApp”.

Las estafas en redes sociales siguen sin ser sancionadas. El pasado 24 de mayo de 2016, el mismo diario, evidenció la ola de venta de títulos profesionales, cédulas, certificados de bachillerato y hasta certificados de secundaria vía Facebook en Saltillo, Coahuila.

El modus operandi: Ofertan los productos en redes sociales, abren grupos y lanzan el anzuelo… dos mil, tres mil, hasta seis mil pesos se dejan pedir por un documento, que aseguran es oficial y es expedido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Se detectó a Héctor Omar Montalvo Camacho, quien lanzó la oferta en su página de Facebook como parte del grupo “Stalker”; para convencer a los posibles compradores publicó dos fotografías en que se aprecian documentos supuestamente expedidos y certificados por la SEP y la Universidad Autónoma de Coahuila.

No has terminado tu bachillerato y te urge entrar a la universidad? O bien un ascenso? Tramita ya tu certificado de bachillerato oficial avalado por la SEP a un excelente precio y el mejor sistema de trámites con aprobación garantizada, no dejes pasar más tiempo, lugares limitados a nivel bachillerato, pregunta también por títulos y cédulas profesionales más información vía inbox (sic)”.

