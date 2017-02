Mamá de menor asesinada “estalla” en redes sociales

26 views

Blanca Delia Estrada, madre de Diana Lizeth, la menor de 11 años que fue asesinada por su novio expresó que se siente amenazada por la madre de Javier, el joven inculpado, debido a que desde el lamentable suceso ha manifestado su inconformidad en las redes sociales.

De acuerdo a Blanca Delia, en la última audiencia Alicia Hernández Zúñiga le comunicó al juez que no estaba de acuerdo con que se diera a conocer lo que ocurría durante las mismas, a lo que el funcionario le respondió que podía acudir al Ministerio Público para poner una demanda por su inconformidad.

“Ella dijo que las audiencias eran privadas y que no estaba de acuerdo en que se publicara en Facebook lo que pasaba durante ellas; y yo soy la que publica la información, ¿quién más?”, detalló Blanca Delia.

Por ello es que la madre de Diana Lizeth posteó en uno de los grupos de la red: “Este mensaje es para usted señora si usted la que me va a,demandar por expresarme libremente en esta pagina en cuanto a mi inconformidad sobre las leyes de México sobre los “derechos” de los menores de edad que cada vez aumenta mas los casos de niños incontrolables,adictos,sin responsabilidades,sin valores ni respeto,golpeadores,violadores y ASESINOS Mexico es un pais con libre derecho de expresion asi que….”.

Y agregó: “Les informo a toda la ciudadania de Monclova tengan mucho cuidado porque este niño adolescente anda libre habra gente que me critique sin conocerme pero tambien hay muchisima gente que me conoce y sabe perfectamente la clase de madre que fui que soy y sere siempre y ud señora madre de Javier deberia dejar internado en el psiquiatrico por mucho mas tiempo a su hijo ya que no creo que en diez meses ya se haya regenerado ni siquiera demuestra arrepentimiento ni culpa alguna”.

Entrevistada vía telefónica por Periódico La Prensa, Blanca Delia dio a conocer el que el próximo lunes será la audiencia final a las once de la mañana y lo que espera es justicia para su hija que tenía solamente once años cuando fue asesinada.

“Yo lo que quiero es que el culpable siga internado en el Cesame porque no creo que en 10 meses se haya regenerado, y sobre todo porque ya sabemos que no irá a la cárcel por ser menor de edad”, expresó la madre de familia.

Y en cuanto a la probable demanda que pudiera tramitar Alicia Hernández, mamá de Javier “El Demonio”, Blanca afirmó que no siente temor porque es un país libre y lo que realmente le preocupa es que la ley haga que el culpable pague por la muerte de su hija Diana Lizeth.