Recordarán tragedia de Anáhuac

24 views

A punto de cumplirse dos años de la tragedia de Anáhuac donde un autobús se impactó con un tren y perdieron la vida más de 20 pasajeros, familiares y amigos de los fallecidos rendirán una ceremonia conmemoración este próximo lunes en el lugar del accidente conocido como la Estación de Las Cruces a la altura del Ejido El Camarón a partir de la 1:00 de la tarde.

Marcos Gil Martínez, organizador del evento y familiar de una de las víctimas, comentó que a partir de este hecho su vida cambió y aunque durante los primeros días no podía asimilarlo, una persona le compartió un mensaje de fe y esperanza.

“Como parte de una congregación evangélica, realizaremos un evento conmemorativo al aniversario luctuoso del accidente, será un servicio cristiano en donde a través de la música, testimonio de nuestra familia, compartiremos el mensaje para todas las familias de las víctimas de este accidente”, dijo Martínez.

Aunque ha sido un proceso doloroso para las familias de las víctimas, uno de los familiares encontró consuelo, por lo que a través de la oración y de una ceremonia religiosa en memoria de las personas fallecidas, desea compartir con los demás para que de igual forma puedan superar la lamentable pérdida.

“Esta sería la segunda ocasión que lo realizamos, el año pasado una excelente respuesta, estuvieron presentes familiares de las víctimas de diferentes ciudades, además esta ceremonia no es sólo para los que fallecieron, ya que daremos un mensaje de paz a quienes seguimos vivos”, comentó Martínez.

Para las personas que deseen unirse a la ceremonia y no cuenten con los medios para trasladarse, pueden acudir al estacionamiento del Centro Comercial Chedraui, a partir de las 10:00 de la mañana, donde un autobús pasará por los asistentes.

En el accidente Marcos Gil, perdió a su hermana Flor Saraí, una joven de 19 años, que era acompañada de su novio, quien también falleció a causa del accidente.

Gil Martínez es un familiar de una de las víctimas de la tragedia de Anáhuac.