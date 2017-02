Apelación retrasa reasignación de medallas olímpicas a México

El Comité Olímpico Mexicano (COM) informó que la apelación de una de las deportistas dopadas y sancionadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) es lo que ha retrasado la resignación de preseas de los juegos de Beijing 2008 y Londres 2012, y que le tocaría a las mexicanas Luz Mercedes Acosta y Damaris Aguirre.

He estado en contacto con el COI y estoy seguro que estas medallas se van a reasignar, pero en el caso de Damaris la deportista a la que se le retiró la presea interpuso una apelación y no puede reasignarse hasta que no esté finalizado el proceso”, dijo Carlos Padilla, presidente del COM.