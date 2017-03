Pide CTM esperar ante cambios en incapacidades de trabajadores

32 views

Mientras no se apliquen las reformas al apartado de incapacidades y pensiones del IMSS, no puede transitarse por el camino legal, no hay forma de colocar amparos para conseguir la protección de la justicia federal, al no existir elementos que justifiquen la solicitud, aclaró Jorge Carlos Mata López.

El dirigente de la federación Monclova de la CTM dijo que todo lo que se escucha, comenta y circula en redes sociales carece de soporte legal como para ampararse, lo primero es que esperar entren en vigor, después que se presenten los primeros casos de afectación de los derechos y hasta entonces estar en condiciones para definir.

Porque indicó que sin elementos probatorios lo seguro es que se rechace la solicitud de amparo al no existir pruebas de que se violan derechos de trabajadores, además el IMSS ha dicho otra cosa diferente a lo que dicen en redes sociales, eso se presta para confundir a trabajadores.

En el caso de incapacidades dijo que hay que evaluar lo anterior ante los cambios científicos y tecnológicos, las actividades productivas no son las mismas que en 1970, hoy se utiliza la robótica y computadoras pero puede provocar stress, ese punto no está incluido en el apartado

Sobre el tema de incapacidades parciales permanentes la información que circula dicen que se reducirán un 50 por ciento pero insistió que todo son comentarios que hasta la fecha no se comprueba, el IMSS sigue con la aplicación de los cambios de pagar en una sola exhibición el derecho de trabajadores.

Por esa razón, insistió que primero hay que esperar que cambios se aplican y que daño se ocasiona a trabajadores, si buscan amparase antes de la aplicación sin comprobar si se atentó contra los derechos será perder el tiempo, insistió el dirigente de la federación Monclova de la CTM.