Toma protesta Hilda como presidenta del ONMPRI

La saltillense Hilda Flores Escalera se convirtió ayer en la primera mujer coahuilense que dirige un órgano priista a nivel nacional, luego de tomar posesión como presidenta de la Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del Revolucionario Institucional.

Durante la Asamblea Nacional Ordinaria, Flores Escalera fue nombrada presidenta del ONMPRI, ocupando el lugar de Diva Gastélum Bajo.

La Senadora, quien hasta hace unas semanas había manifestado su interés en participar en la contienda interna del PRI para elegir al candidato a Gobernador de Coahuila, se registró esta semana como candidata única al órgano rector de las mujeres priistas para el periodo 2017-2021.

Durante la Asamblea Nacional Ordinaria celebrada en un abarrotado auditorio Plutarco Elías Calles del CEN priista, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, tomó protesta a la saltillense, quien estuvo acompañada además de la secretaria general del PRI, Carolina Monroy, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; el líder priista del Senado, Emilio Gamboa Patrón, y las ex dirigentes Guadalupe Gómez Maganda y Diva Gastélum.

En su discurso, Flores Escalera dijo que decidió postularse al cargo porque el ONMPRI es un espacio desde donde las mujeres priistas pueden lograr que la igualdad entre mujeres y hombres sea un principio básico de la vida cotidiana.

“Mi propósito es hacer del ONMPRI del que todas seamos parte, un ONMPRI muy fuerte gracias al valor de todas ustedes, las priista que lo conforman”.

Dijo que la equidad de género es una tarea inacabada. Las mujeres seguimos teniendo menor participación, persisten los prejuicios y la discriminación.

Dijo que en México existe una proporción muy reducida de alcaldías, y que solo el 37 por ciento de los Diputados y 34 por ciento de los Senadores son mujeres, además de que únicamente hay una gobernadora en México.

“Gracias a la convicción de Enrique Peña Nieto se constitucionalizó la paridad de cargos legislativos (…) de las candidaturas hay que pasar a los triunfos”.

Dijo que en 2018 su partido saldrá victorioso si preparan a las mejores candidatas. “Formaremos candidatas de causas, no de cuotas”.

Invitó no solo a las mujeres sino a los hombres que comparten la idea de la equidad a romper paradigmas, pues no puede hacerse una lucha aislada. “Sumemos a aquellos hombres que comparen nuestra visión. Que la equidad de género no sea una aspiración sino una forma de vida”.

Un nutrido grupo de mujeres coahuilenses, entre militantes, dirigentes de sectores y legisladoras priistas apoyó el nombramiento de Hilda Flores durante todo en evento, acaparando un sector del auditorio junto a grupos de estados como Guanajuato, Estado de México, Jalisco y Oaxaca.