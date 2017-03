Mentir… hasta en las cosas simples

268 views

A Guillermo Anaya la cercanía con la gente no se le da, hay muchas cosas de la vida convencional que él no conoce, por eso tiene que mentir para aparentar “estar cercano a la ciudadanía”. Y cómo cree que un “bendecido de Dios y Compadre de un ex Presidente de México” va a comer menudo?.

Eso es para gente común, por ello tuvieron que usar la mentira y la doble moral, lo que mejor saben en el PAN, engañar hasta en las cosas simples.

Y subieron a la cuenta de redes sociales de Memo Anaya la foto en la que “almorzaría un rico menudo para amanecer en viernes”.

Mentira.

La foto fue robada de un recetario de Cadena Tres y adaptada para que el candidato del PAN “hiciera playback” para comer menudo.