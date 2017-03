Obligado Trump a cambiar estrategia

61 views

Tras insistir en que México no es una economía pequeña y menos los Estados del norte, el Gobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez señaló que sacarle la vuelta a un mercado de 120 millones de personas, es quebrar muchas empresas norteamericanos.

“No somos prescindibles, no sé qué vaya a hacer Trump, lo que puedo decir –recalcó-, es que somos una economía muy fuerte, que no somos una economía pequeña y seguramente el presidente de los Estados Unidos tendrá que modificar sus estrategias. Repito, somos muy fuertes”, declaró el Mandatario.

Moreira Valdez se refirió a los políticos que viven de alarmar a la población.

“Yo no desestimo lo que hace el señor Trump, pero no creo que esté en condiciones de llevar a cabo todo lo que dice ¿por qué? Porque somos una economía muy fuerte, no tan grande como la de ellos, pero no somos cosa menor, no nos puede sustituir con la economía de América, somos mucho más grandes que todo el Caribe, que todo Centroamérica que una buena parte de Sudamérica, es un suicidio para él romper con nosotros”, abundó en entrevista.

El Jefe del Ejecutivo Coahuilense estuvo ayer en esta ciudad para encabezar una serie de eventos y comentó que Trump puede seguir ofendiendo, pero que si quiere construir su muro, que lo haga. “Al final de cuentas nos quedaremos con todo el Río Bravo”, dijo.