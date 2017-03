Tiene Monclova la tortilla más cara de todo Coahuila

53 views

El delegado estatal de Profeco, Sigfrido Macías, informó que el precio de la tortilla es el más difícil de controlar y advirtió que es en Monclova es se vende la tortilla más cara llegando hasta los 18 pesos.

El aumento fue desde los 13 hasta los 18 pesos sin algún sustento.

“Después de enero tenemos previsto que con el incremento a los combustibles se iba a venir una escalada de precios por lo que el procurador Ernesto Nemer dio instrucciones a todos los delegados de hacer un monitoreo permanente de los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica, porque no solamente esperamos que aumenten los precios por los combustibles sino que hay acciones que se están haciendo con proveedores, con fabricantes, con distribuidores de productos de la canasta básica, hubo convenios por ejemplo el que se hizo con Maseca para que no aumentara la tortilla tanto, aumento la gasolina pero la gasolina no es un ingrediente fundamental para hacer una tortilla” explicó.

“En la tortillerías es donde mas tenemos descontrol y en Monclova es lo mas caro que hay en todo el estado yo no se porque, aquí en Monclova estaba por ahí de los 13 pesos y ahorita esta en los 18, pero nosotros no podemos sancionar a nadie que lo esté dando a 18 por que el precio esta liberado, no lo sustentan al contrario les he explicado a ellos mismos que hay acciones para que no aumentaran la masa y la aumentaron” comentó.

Añadió que en el resto del estado subió de 11 a 14, 15 y hasta 16 pesos el kilo, siendo Monclova el lugar más caro con precios entre 18 y 19 pesos.