‘Decides A.C.’ en pro de los michoacanos

Con acciones que contribuyen al desarrollo integral de las comunidades, especialmente las que presentan un alto índice de marginación, la asociación civil ‘DECIDES’ a lo largo de 3 años ha implementado distintos programas sociales que propicien una mejor calidad de vida a las personas más vulnerables de distintas regiones en todo Michoacán.

Hacer el bien sin ver a quien, es la filosofía con la que Alfredo Aguilar Mendoza actual presidente de ‘DECIDES AC’ emprendió en Morelia una agrupación de personas que tienen como un mismo interés el bien común, implementando hasta el momento actividades dedicadas a brindar servicios de calidad en las áreas relacionadas a la salud, educación, asesoría jurídica y cuidado del medio ambiente, a fin de implementar estas acciones presentan 3 iniciativas conocidas como “Mandadito con decides” con el cual se han llevado insumos de la canasta básica a precios por debajo de los que comúnmente se venden, esto en 17 colonias del municipio.

Recicla las pilas con decides” que busca atacar el problema de la contaminación por estos objetos y fomentar el hábito del reciclaje, “Decídete Ayudar” cuya finalidad es realizar distintas colectas de víveres, medicamentos, cobijas o hasta donativos en efectivo para auxiliar en las carencias que aquejan a las personas de escasos recursos o en su defecto ciudadanos que realmente necesiten de un apoyo.

Aguilar Mendoza mencionó que la honestidad y la honradez son los valores que hacen diferente a ‘DECIDES AC’ de cualquier otra organización, ya que uno de los objetivos principales es hacer conciencia sobre la población de que no actúa con fines de lucro, esto debido aquellas instituciones que se han dedicado aprovecharse de la solidaridad con que las personas acuden a ofrecer un apoyo, sin embargo estas fundaciones únicamente obtienen beneficios particulares, “nombramos a varias coordinadoras quienes son las que nos pueden ayudar a que todo esté operando ordenadamente y que la ayuda no se está desviando, que la ayuda llegue a donde tenga que llegar, es agente que nos dona un peso que ese peso valla dirigido a donde tiene que llegar”, actualmente la asociación cuenta con 34 coordinadoras municipales y una estatal, quiénes funcionan como un vínculo entre la sociedad y la organización civil, las cuales se encuentran difundidas en distintas latitudes geográficas de la entidad como son Charo, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro entre otras regiones donde ‘DECIDES AC’ ha logrado otorgar apoyos a los sectores más vulnerables; una de las coordinadoras es Bertha Calderón Ruiz quién comentó que para ella la mayor satisfacción no es obtener una ganancia económica o algún objeto de valor sino saber que está hacer algo por mejorar la comunidad donde vive “ver como a gente va con el corazón en la mano y te dice gracias, cuando aquella persona ya se haya establecido moralmente, se une a apoyarnos y corren la voz”.