La notalilia en verso

por Lilia de la Fuente

QUE ORGULLO PARA COAHUILA

TENER MUJERES COMO

“HILDA FLORES ESCALERA”

Y QUE ORGULLO PARA LAS MUJERES

TENER UN ESTADO COMO COAHUILA.

Toma Protesta HILDA como Presidenta del “ONMPRI NAL.”

El evento se ve abarrotado con la

Presencia de Mujeres de toda la República. Con la sede del Comité

Ejecutivo Nacional, del Revolucionario

Institucional; Durante la Asamblea

Ordinaria “Flores Escalera“fue nombrada PRESIDENTA del ONMPRI…

Ocupando el Lugar de la antecesora,

La Lic. DIVA GASTÈLUM BAJO…

La Senadora de Coahuila se ganó el respeto de todos los PRIISTAS de México, Por ser una LÍDER, Consciente

Y de gran Calidad Moral…

La PRIISTA Agradeció de la organización Partidista que necesita hacer contacto con las Mujeres de toda la República Y que esa será uno de los más importantes Proyectos.

La SENADORA HILDA, hace algunas semanas, Aspiraba a ser, Gobernadora

Por COAHUILA y esta semana, se Registró como Candidata única al

Órgano Rector de las Mujeres (PRI)

Para el periodo 2017- 2021…

El Dirigente Nacional del PRI…

ENRIQUE OCHOA REZA…Tomó la Protesta a la Coahuilense, quien estuvo

Acompañada además de la Secretaria General del PRI Carolina MONROY, y

Con la Gobernadora de Sonora

CLAUDIA PAVLOVICH Y el Líder PRIISTA

Del Senado, EMILIO GAMBOA PATRÓN

Y la Ex dirigente GUADALUPE GÓMEZ

Y DIVA GASTÈLUM…

HILDA FLORES ESCALERA, en su Discurso dijo que decidió Postularse al cargo, porque el ONMPRI, es un espacio Desde donde las Mujeres PRIISTAS pueden lograr que la igualdad entre Hombres y Mujeres, sea un principio Básico de la VIDA COTIDIANA…

Mi propósito dijo Hilda, es hacer un ONMPRI muy Fuerte, y que será gracias al valor de las mujeres PRIISTAS que

La Conforman, Hilda agregó que la EQUIDAD de Género es una TAREA

INACABABLE.

QUE GRAN EVENTO, YO LILIA auguro

Para HILDA FLORES un futuro más intenso y mas Integro Con la estructura

Del ONMPRI… Quiero dedicar mí

NOTALILIA en VERSO a ésta MUJER

QUIEN además de su inteligencia y

La Preparación, la belleza física y del Alma Y el Sexto Sentido. Son en ella una gran Voy a dejar volar la Imaginación a los RECUERDOS de aproximadamente 10 años atrás,

cuando Hilda estaba como SECRETARIA DE TURISMO DE COAH.

Ahí fue, donde valoré, a Hilda Flores;

Mujer Visionaria y con un corazón

Muy humano Justo y con Carácter.

Muy responsable y honrada.

Era un martes como a las 11 de la mañana cuando llegué a la Sec. De Turismo, y solicité audiencia y me

Pidieron un poco de paciencia, me puse a leer las Revistas de promoción Turística y me perdí en el tiempo…

Recuerdo que volví en sí, cuando

Escuche la voz de un hombre que me pareció conocida, Levanté la cara, y vi al Amigo “ARMANDO DE LA GARZA”

En aquel entonces PRESIDENTE DE LOS HOTELEROS DE COAHUILA…

Aun lado estaba HILDA, despidiéndolo…

Preguntó por mí y con la amabilidad que la caracteriza, me pidió pasara a su oficina… yo había pensado como introducirme y para que me siguiera escuchando y no fue necesario…

Me dijo como van tus cantos, cuantos te faltan para completar los 38 municipios, yo le contesté, necesito

Algo de apoyo, Hilda me preguntó

¿Qué es ese algo? Y le dije, necesito visitar las regiones que me faltan…

2 o 3 días, para visitar los municipios,

Luego ponerme a escribir, después vestirlos, hacer las pistas ensayar con

Las cantantes y luego ir al estudio a grabarlas, Ya casi para terminar todos los Municipios, para mi desgracia

HILDA sale de la Secretaría de turismo a la Diputación Federal por Coahuila…

GRACIAS “HILDA” ESO Y MAS TE MERECES, COAHUILA TE NECESITA.