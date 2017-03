6 views

por Gaby Medrano

La Chispa de la Vida, los momentos de Actuar

El momento adecuado para movernos, actuar, migrar, es aquel en el que sentimos que no pertenecemos a ese lugar en el que estamos

En ocasiones inicia como una vocecita pequeña, y a veces como algo tan claro que no podemos evitar. Las ideas se agolpan en nuestro interior Y se empieza a generar un malestar

Deseamos buscar soluciones temporales, somos capaces de mal vivir, de no actuar, de comer solo migajas de la vida, (que al final de cuentas también es alimento no?) pero nos damos cuenta que eso no es suficiente, cuando la vocecita interior nos dice:

Ya basta

Suficiente

Que estás haciendo aquí?

Estás segura, o seguro, que esto es lo que quieres?

Salte, no te quedes ahí

Son como pequeñas señales en nuestro interior que nos invitan a hacer cambios

El precio de no escucharlas, son todas las somatizaciones físicas, ya que como para todos es muy bien sabido . Aquello que los ojos no lloran, algún órgano lo “solloza”

Que aquellas decisiones que tomemos o dejemos de actuar, verdaderamente nos lleven a un camino de paz, a re- encontrarnos. A vivir bonito, a buscar esos espacios para disfrutar mejores momentos

Y a mirar adelante, que para atrás….

Probablemente ya dolió demasiado

Gracias

Abrazos.

Espero esta aportación te haya sido de utilidad a tí que nos lees hoy.

