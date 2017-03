No hay fecha para Asamblea de la 147

La comisión que revisa el Contrato Colectivo de Trabajo, sigue en pláticas, pero aún no se conoce fecha para celebrar la asamblea de aceptación o rechazo, mientras a seguir en unidad y esperar la publicación de la convocatoria, señaló el vocero de la Sección 147 del Sindicato Minero.

Erik Gómez Herrera, vocero de la organización sindical, dijo que la comisión está reforzada por funcionarios del comité que encabeza Ismael Leija Escalante, además del secretario de trabajo y el presidente del Consejo Local de Vigilancia y Justicia junto con representantes de la siderúrgica Uno de Altos Hornos de México.

Destacó la importancia de aclarar cómo se encuentran las pláticas tomando en cuenta que en el interior de la siderúrgica trabajadores se mueven inquietos la mayoría espera se les entregue el fondo de pro huelga porque todos tienen compromisos familiares que cumplir y aprovechar esa derrama.

En ese sentido reiteró el compromiso de tesorería sindical de entregar el fondo de resistencia el mismo día que se celebre la asamblea y si en los trabajos los obreros piden se les regrese el dinero, al momento podrá hacer fila como se acostumbra y en ventanilla retirar su fondo de resistencia.

El vocero sindical, destacó que aunque se manejan fechas sobre la celebración de la asamblea destacó que aún no hay nada en claro, y mientras los comisionados no concluyan no puede fijarse fecha para esos trabajos, por lo tanto destacó que lo único que resta es esperar información.

Así mismo aclaró que tanto el incremento al salario como prestaciones que se consiga tendrán vigencia a partir del cinco de marzo, por esa razón apuntó que en ese aspecto no hay problema y se cumplirá con hacer efectivo el aumento al salario a partir de la fecha antes citada, enfatizó.