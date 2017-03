Independientes, su “ruta crítica”

46 views

Las próximas semanas serán clave para los independientes, sólo 75 por ciento de los apuntados cumplieron con la entrega de firmas, ahora falta validarlas para seguir cuesta arriba

La “ruta crítica” de los aspirantes independientes rumbo a lograr un puesto de elección popular aún no termina: en esta cuesta arriba que han emprendido en la elección en Coahuila, el camino más pesado será la campaña política del 2 de abril al 31 de mayo.

Los aspirantes independientes iniciaron –y siguen así- sin recursos para recolectar las firmas de apoyo ciudadano; esta etapa concluyó y de 42 solicitudes que se presentaron ante el Instituto Electoral de Coahuila, únicamente 36 cumplieron con los requisitos iniciales.

Sin recursos económicos públicos, como el resto de los aspirantes de partidos políticos, los independientes o sin partido se dedicaron a reunir firmas de apoyo ciudadano durante 30 días.

Pero en la etapa de recolección de firmas de apoyo ciudadano hubo más bajas. De los 36 aspirantes a candidatos independientes, nueve decidieron ya no continuar y no se presentaron ante el Instituto Electoral a entregar las firmas; eso los dejó fuera de manera automática.

Así, los aspirantes sin partido entran a un nuevo filtro donde se definirá si cumplieron con los requisitos establecidos con las firmas y así poder considerarlos candidatos a finales de marzo.

Pero la “ruta crítica” y cuesta arriba aún no termina.

“Van a la recta final con pocos spots y pocos recursos públicos”

Esta “ruta crítica” para llegar a un puesto de elección popular apenas comienza, porque los 27 aspirantes a una candidatura independiente a Gobernador (3), Diputado Local (6) y Ayuntamiento (18) contarán con mínimos spots en radio y televisión, y además un mínimo de recursos económicos.

“Los candidatos independientes tienen derecho a spots en radio y televisión y también tienen derecho a financiamiento público. A ellos se les da lo correspondiente a un partido de nueva creación, pero es una sola bolsa para todos los aspirantes de esa misma elección, por ejemplo el monto en el caso de la gubernatura va a depender del número de aspirantes que acrediten sus firmas”, explicó Gabriela de León, presidenta del Instituto Electoral.

Agregó que “lo propio sucede con el tiempo en radio y televisión. Hay que recodar que hay una prohibición expresa para que los contendientes de los partidos políticos, incluso el mismo organismo electoral, puedan comprar tiempos de radio y televisión”.

Los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila y del Instituto Nacional Electoral para repartir spots en radio y televisión y recursos económicos consideran a los independientes como un partido de nueva creación.

MEDIO MILLÓN PARA HACER CAMPAÑA

Para cada elección: Gobernador, Alcaldes y Diputados Locales, el Instituto Electoral destinó poco más de un millón y medio de pesos, de tal manera que si por ejemplo los tres aspirantes a la candidatura a gobernador logran su objetivo, a cada uno de ellos, Javier Guerrero, Luis Horacio Salinas y Rosa Linda Arredondo, les corresponderían poco más de 500 mil pesos para enfrentar la campaña.

En el caso de los municipios el monto sería aún más raquítico, pues resultaría de dividir un millón y medio de pesos entre los 18 aspirantes que hasta ahora tienen posibilidades: la división equivale a poco más de 83 mil pesos, para gastarse en la campaña.

Como aspirantes independientes a una diputación local existen seis personas que tienen posibilidades de obtener la candidatura, a uno le corresponderían 250 mil pesos, en promedio.

Los candidatos independientes, al igual que los candidatos de los partidos políticos, serán fiscalizados en su financiamiento público y privado a través del Instituto Nacional Electoral con una plataforma en línea; los independientes responderán con su asociación civil que estará dada de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para recibir los recursos y comprobar el gasto.

Pero si el panorama no luce halagador en cuestión monetaria, mucho menos lo es en materia de spots de radio y televisión, porque solamente hay disponibles 92 promocionales por cada canal de televisión y estación de radio en Coahuila para todos los independientes que logren obtener su candidatura.

De lograr los 27 aspirantes independientes su candidatura, entonces enfrentarían la campaña con un promedio de 3 a 4 spots por señal de radio y televisión durante los 60 días de campaña política.

RAQUÍTICA DIFUSIÓN

Los spots de los independientes, 92 por cada señal de radio y televisión en los 60 días, se repartirán de manera equitativa entre el número de personas que finalmente se registren como candidatos independientes y el número total se conocerá hasta después del 27 de marzo, de acuerdo con la autoridad electoral.

Sin embargo, los partidos políticos tendrán más de 4 mil 900 spots de radio y televisión, el equivalente a 41 minutos de tiempo en cada estación o canal, para promover a sus candidatos en los 60 días de campañas políticas.

Ni los candidatos por la vía de partidos, ni los partidos políticos y tampoco los candidatos independientes pueden contratar tiempo para spots ni en radio, ni en televisión; el tiempo que les asigne la autoridad electoral será el único al que tengan derecho y será de manera gratuita.

Pero no todo está perdido: en Nuevo León, el actual gobernador independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” transmitió toda su campaña política por redes sociales por el escaso número de spots que tenía en radio y televisión.

Respaldo. Ramón Oceguera entregó -según dijo- cerca de 15 mil firmas, aunque sólo requería 843 que avalaran su posible abanderamiento.

LAS REDES UNA OPCIÓN

En Coahuila, Gabriela de León, presidenta del Instituto Electoral, declaró que las redes sociales no están reguladas por la autoridad electoral y si un candidato se promueve por esta vía en campañas, incluso antes transmitiendo un pensamiento, pero sin pedir el voto, no estaría sujeto a regulación.

“En el caso de redes sociales la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que están libres de la regulación de la autoridad electoral, porque es un espacio social en donde la ciudadanía se expresa, se comunica y opina”, explicó Gabriela de León.

“Apelaría a la responsabilidad tanto de los actores políticos como de la comunidad en general, para en primer lugar no difundir mensajes que no nos consten o que sean en perjuicio de algún candidato o partido político o independiente, y en segundo lugar que no se use este tipo de información y que se denuncia si hay hechos que se consideran constitutivos de delito”, agregó la presidenta del Consejo General del IEC.

NADIE SE MUEVA

Tanto los aspirantes por partidos políticos, algunos ya con nombramiento de candidatos, y los aspirantes a candidatos independientes se encuentran en la etapa de intercampañas.

En esta fase de intercampañas ni los aspirantes, ni los candidatos pueden realizar proselitismo, aunque sí podrán reunirse con su militancia en el caso de quienes serán postulados por un partido político.

“En este período, qué estamos haciendo, estamos realizando la captura de las firmas de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidaturas independientes”, señaló Gabriela de León.

De acuerdo con la presidenta del Consejo General del IEC “no puede haber difusión de propaganda electoral, los partidos políticos como tales sí pueden utilizar sus pautas de radio y televisión, y puede haber un pautado de un partido político en específico, pero no de un candidato”.

Nadie puede pedir el voto en el período de intercampañas, sí podrán existir reuniones con la militancia y se pueden utilizar redes sociales para expresar ideas, no se pueden hacer actos de proselitismo.

Arranca la campaña ¿ Qué es?

A partir del primero de marzo inició el lapso de intercampaña para el proceso electoral 2017.

Este periodo arrancó a partir del primero de marzo, después de la fecha límite que tendrían los aspirantes independientes para recabar las firmas correspondientes al 1.5% del padrón electoral de la elección por la cual participan, pero además fue aprovechado por los partidos políticos para realizar cierres de precampaña y llevar a cabo los procesos de elección interna para determinar quién sería su contendiente en los principales cargos para así presentarlos ante la autoridad electoral como su candidato.

A partir de marzo y hasta el arranque de las campañas, las apariciones en spots en tiempo de radio y televisión serán legales y podrán utilizar parte de las prerrogativas del IEC siempre y cuando promocionen únicamente al partido y no a los contendientes, quienes además se deberán abstener de realizar actos públicos.

La presidenta consejera del Instituto Electoral de Coahuila, Gabriela de León Farías, explicó que durante este proceso, los seleccionados para la contienda deben evitar realizar actos de proselitismo político, ni invitar al voto.

Mencionó que ninguno de los seleccionados puede adoptar todavía la categoría de candidato, ni pueden ser mencionados de tal manera por su partido, toda vez que es el organismo electoral será quien emita las candidaturas oficiales después del registro que se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo tanto para independientes, como para partidos políticos.

En entrevista con VANGUARDIA, De León Farías adelantó que se tienen planeados dos debates para los meses de abril y mayo, en Saltillo y Torreón de los cuales ya se encuentra en proceso los métodos que serán utilizados.

Adelantó que la propaganda gubernamental de informes de resultados tiene como fecha límite los primeros días de abril, como se había anunciado anteriormente, pero la entrega de apoyos y programas sociales tiene un plazo que se termina hasta la segunda quincena de mayo en pleno proceso de Campaña.

Por último, anunció que el presupuesto que los partidos políticos utilizarán en las campañas, será entregado a partir del 15 de marzo.

Denuncian diferente ‘vara’ para partidos ante IEC

Representantes de partidos políticos como el Campesino Popular y Joven criticaron no ser medidos con la misma vara en comparación con los partidos que tienen registro ante el Instituto Nacional Electoral; la discusión se desató porque el INE aprobó el cambio de estatutos y emblema del Partido Movimiento Ciudadano.

En la sesión extraordinaria de ayer, el Instituto Electoral de Coahuila validó un acuerdo en el cual el Instituto Nacional Electoral avala la modificación de estatutos y emblema del Partido Movimiento Ciudadano.

Los partidos políticos Joven y Campesino Popular se quejaron que el Código Electoral de Coahuila acorta el período para realizar cualquier tipo de modificación a estatutos y emblema de los partidos con registro estatal, porque les impide hacerlo cuando está en marcha el proceso electoral.

Sin embargo el Partido Movimiento Ciudadano, que tiene registro ante el INE, sí pudo hacer el cambio y ahora el IEC avala también esa modificación.

Además, Julio Aldape, representante del Partido Joven se refirió a la utilización de símbolos patrios en el emblema de Movimiento Ciudadano porque aparece un águila devorando una serpiente.

Por su parte la representación de Movimiento Ciudadano defendió e punto argumentando que todo se hizo en tiempo y forma ante el INE, que avaló los cambios.

FRASE:

