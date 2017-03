Traiciona Gerardo a Alfredo Paredes

78 views

Las negociaciones en la cúpula del comité ejecutivo nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) y el Alcalde Gerardo García Castillo, aparentemente han concluido, para favorecer a los interés políticos y personales de la autoridad municipal, sacrificando a quien hasta hace unos días, a quien era su favorito para sucederlo, el ex director de obas públicas, Alfredo Paredes.

Tras conocer lo anterior, Alfredo Paredes, convocó la noche del sábado a una reunión en su domicilio particular, para comunicar que no apoyarían la candidatura a diputado local del tesorero municipal, Juan Carlos Terrazas, quien inicialmente era impulsado también por García Castillo.

Sin embargo, los “amarres” de candidaturas, se dieron en reunión de “petit comité” en la ciudad de Saltillo, en donde Gerardo García Castillo, hizo a un lado su plan inicial, para finalmente negociar una candidatura a la diputación para su esposa, Patricia Esquivel.

Con dichas negociaciones, el edil monclovense, ya no se opondría a la nominación de Mario Alberto Dávila Delgado, como candidato a la presidencia municipal de Monclova por el periodo de un año.

Pero por si no fuera suficiente, las presiones del Edil monclovense, a directivos del albiazul, fueron aún más exigentes, acordaron que no se darían las reelecciones y así frenar el intento del ex diputado local, ex diputad federal y ex alcalde de Ciudad Frontera, Mario Dávila Delgado, de que en caso de ganar la elección próxima, sea reelecto.

Sin embargo, las negociaciones fueron verbales, porque los directivos del PAN nacional y del Estatal, saben que no deben ceder a las presiones del Alcalde monclovense, que dicho sea de paso, ha sido el alcalde que menos votos ha obtenido en los últimos 15 años, es decir, ha sido el presidente municipal, menos legitimado por la ciudadanía.

Y además, existe el antecedente, que los candidatos que él ha impulsado como líder moral del PAN, manipulando la nómina municipal donde gran parte de los trabajadores son miembros activos del PAN, han resultado derrotados, primero con Teo Kaliochiz y después con su compadre Eduardo García Andrade

Quedando como evidencia, que en verdad no tiene liderazgo ni arraigo político y mucho menos arraigo entre el electorado, confirmando que sólo ganó por una situación meramente circunstancial.