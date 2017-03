Presume GG ser el músculo de Paredes

50 views

El alcalde Gerardo García Castillo considera que al retirarle el apoyo al ex Director de Obras Públicas, Alfredo Paredes López, lo quitan como posible candidato a la Presidencia Municipal de Monclova.

“Si quieres me retiro y lo quitan de inmediato” respondió en conferencia de prensa el Presidente Municipal de Monclova, al preguntarle si sus manifestaciones de apoyo no perjudican al aspirante a la alcaldía.

García Castillo reveló “él es mi gallo, pésele a quien le pese y no hay otra alternativa; de los que hay ‘cualquiera’ todos están por debajo y no garantizan el triunfo ni la prosperidad de Monclova, eso te lo aseguró”.

Mencionó que la candidatura del ex director de Obras Públicas no está en la mesa de las negociaciones “se tiene que preparar democráticamente a la gente, ofrecerle hechos y lógicamente propuestas”.

El alcalde declaró que sus límites como Presidente Municipal y militante del Partido Acción Nacional están de orilla a orilla “hasta la mera orilla, hasta donde me lo permita la ley, en la mera raya de la posibilidad”.

Y aseguró que no violenta la ley al apoyar públicamente a Alfredo Paredes “la diferencia esta como en los derechos de las personas; no quieran violar mis derechos como persona, acuérdense que soy un alcalde diferente”.

Dijo que los estatutos de su partido estipulan que puede apoyar a cualquier persona en una contienda electoral “y si lo afectó, pues que me diga y me retiro”.

El alcalde de Monclova refirió que no negocia nada con nadie “todo lo que tengo o todo lo que he logrado me lo he ganado en procesos democráticos, hoy desafortunadamente será un proceso de designación”.

Consideró importante que la Dirigencia Estatal del Partido Acción Nacional conozca el sentir de los liderazgos “como lo he dicho una y otra vez, Monclova no puede frenar su prosperidad con la que hoy cuenta”.

El alcalde de Monclova, dijo que los intereses personales deben quedar a un lado “No podemos estar entregando el poder público a gente que de alguna forma lo ha ostentado durante mucho tiempo y no estamos en contra de eso, sino en contra de que no hagan nada”.