Se defiende Director de archivo municipal

CUATRO CIÉNEGAS.- Tras afirmar que la campaña de desprestigio que en su contra han desatado algunos ciéneguenses, tiene tintes políticos y quienes lo acusan sin razón, buscan impedir que pueda seguir avanzando en su carrera y la posibilidad de ser considerado por el Partido Revolucionario Institucional, el director del Archivo Municipal, Sergio Alejandro Zúñiga Torres, retó a sus detractores para que comprueben sus imputaciones.

“No es la primera vez que me atacan de esta manera, pero jamás han probado nada porque todo es producto de mentiras y engaños que la gente de nuestro Pueblo Mágico no les cree”, agregó.

Dijo que efectivamente aspira a ocupar un espacio dentro de la planilla que encabezada por el ‘Doc’, José Luis Fernández Hernández buscará el triunfo el 4 de junio.

“Resulta lamentable que algunas personas que no logran escalar espacios por su opacidad, opten por difamar y afectar la imagen de quienes nos hemos distinguido por trabajar en bien del Pueblo Mágico, pero no frenarán mi intención de ser tomado en cuenta”, insistió.

Sobre los señalamientos en los que se asegura que en lo personal habría declarado con sacar a relucir algunos hechos en caso de no ser tomado en cuenta, refirió.

“A pesar de mi juventud, creo tener la experiencia suficiente para asumir las cosas con tranquilidad y respeto hacia mi partido, además ¿Qué puedo decir? ¿Quién soy yo? O ¿Qué puedo saber? Son inventos del padre de un joven que intenta ubicarse dentro de la planilla, pero su falta de trabajo no los deja”, recalcó.

Puntualizó diciendo que está dispuesto a confrontarse con quien sea para aclarar cualquier situación, como también advirtió que en su momento pedirá cuentas a quienes lo difaman sin razón.

“Ahora, estamos metidos de lleno en la preparación de campaña de nuestro candidato José Luis Fernández Hernández y si me consideran para una regiduría, que bien, si no me toca, igual, soy hombre de trabajo”, concluyó.