Eddy: la lucha sigue

Guerrera implacable:

La lucha sigue. El 2015 fue un año muy decisivo para Tayde Edith Fuentes Rivas, el cáncer se hizo presente en su vida, luego de estar con ella durante tres años atrás, escondido y sin hacer estragos.

En marzo del 2015, Eddy como muchos la conocen, recibió el primer diagnóstico: tenía cáncer de mama.

Tadeo su hijo de dos años le permitió descubrir la grave enfermedad. Al tenerlo en noviembre, detectó el tumor y comenzaron las revisiones médicas en donde se hizo el hallazgo del cáncer. El tumor media de 3.5 por 4.5 centímetros, y los médicos le informaron que cada año crecen un centímetro esta clase de bolitas, por lo que el cáncer tenía 3 años en ella.

Con actitud positiva, la cercanía de su familia, el apoyo de la gente que la quiere, recibió la primera cirugía, el 19 de marzo, le retiraron el tumor, pero eso no quedó ahí, fue necesaria otra operación para quitarle las raíces que le dejó el cáncer.

El 31 de marzo, perdió su seno para no permitir que el cáncer creciera, el 2 de julio comenzaron las diez quimioterapias en la vena que terminaron el 2 de noviembre del 2015 en Monterrey. El buen ánimo formó parte de su lucha, llegó a Monclova para seguir bajo supervisión médica, cada tres meses.

El cáncer no cedió. En julio del 2016 una bolita en el cerebro de Eddy hizo que se realizara nuevamente estudios. Dieron como resultado un nuevo cáncer en los pulmones. En septiembre de ese mismo año nuevamente se realizó estudios en Monterrey, recibió nuevamente quimioterapias, ahora fueron pastillas.

Para octubre del 2016 le hicieron la biopsia en los pulmones pero la guerra siguió y en diciembre comenzó problemas en la pierna izquierda y un cáncer más en el cerebro se apoderaba de ella. El 24 de enero la internaron por fuertes dolores de cabeza, lo que la alertó para nuevamente realizarse estudios que el 27 de febrero de este año, le diagnosticaron en un 95 por ciento de probabilidad cáncer en el cerebro.

Una vez más otra batalla comenzó, recibió radiaciones para el problema con el cerebro y el próximo 13 de marzo comenzará quimioterapias para atacar el cáncer del pulmón y del hígado que también le resultó.

SU SIGUIENTE META: EJERCER SU PROFESIÓN (separar en un recuadro)

La lucha aun no acaba. Eddy sigue su búsqueda por salir adelante cumplir sus sueños en conjunto con su familia integrada por: su esposo Pedro Morales Barrera y sus hijos, Diego Jovani de 13 años, Pedro Azael de 11 años y el bebe de dos años Tadeo, quienes han estado al pendiente de ella y apoyándola en todo momento.

Aunado a todo está su gran meta: seguir ejerciendo su profesión como Licenciada en Contaduría. En el marco del Día Internacional de la Mujer, invitó a todas aquellas personas que están bien de salud para que disfruten cada momento como ella lo está haciendo.

“Confío en Dios que todo esto que me está pasando se quede solo en una experiencia de vida, que me de la salud y me permita seguir adelante, lo que dicen los doctores de los cánceres que invaden mi cuerpo, con la fe que tengo en Dios pueden quedar en el olvido”, afirmó Tayde Edith, con esa entusiasta actitud que la caracteriza.

A quienes están enfermos como ella, los exhortó para que sigan su lucha y no se dejen caer. “Las mujeres somos muy fuertes y podemos con eso y más”, y termino por compartió su experiencia de vida para que muchas mujeres con ellas sigan peleando por estar bien y no se den por vencidas.

Eddy se ha convertido en un ícono monclovense en la lucha contra el cáncer.

Madre de 3 hijos y profesionista, Eddy añora vencer al cáncer de una vez por todas.

Tayde Edith siempre se muestra con una sonrisa.

En el Día Internacional de la Mujer, pide a las mujeres disfrutar de su salud.