“Si aspirante a Fiscal duda en parar corrupción, no es buen candidato”

La abogada y aspirante a fiscal anticorrupción, Victoria Pacheco Jimenez, aseguró que la persona que busque hacerse de este cargo y dude de que se pueda frenar la corrupción, no es un buen candidato para el puesto.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, agregó que este delito no sólo da una mala imagen del país en el extranjero, sino que, por ejemplo, también aleja las inversiones.

Es importante darle un stop a la corrupción, la cual aleja la inversión al país todo por los servidores que no se rigen bajo la ley y reciben regalías o prestaciones para obtener beneficios personales. Si vamos con la mentalidad de que no se puede parar la corrupción, entonces no eres un buen candidato para este puesto”, aseveró.

Destacó que por ello es importante que la fiscalía esté conformada por servidores comprometidos con la ciudadanía para sí prestar un trabajo eficiente.

Como servidor debes atender a los principios del servicio público; te debes a la ciudadanía y debes servirle”, agregó la candidata.

En torno al trabajo que debe hacer el fiscal, Pacheco Jiménez explicó que éste debe tener conocimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas en materia penal; además, los servidores públicos de los tres niveles de Gobierno deben ser investigados, así como de aquellos que tienen el control de los recursos públicos.

La corrupción genera desconfianza en la ciudadanía, por eso es importante combatirla y no sólo la de los altos mandos, también la ciudadanía, como la que se da en oficinas, por ejemplo”, dijo.

Aseveró que su experiencia y desempeño profesional es una buena candidata para estar al frente de la Fiscalía Anticorrupción.

*jci