Nadie reconoce ya a la ‘reina del porno’ en su tercer embarazo

La que fuera la reina del porno, la espectacular rubia Jenna Jameson, luce ahora irreconocible en su tercer embarazo, que presenta un evidente sobrepeso y además con aparentes tratamientos de botox y colágeno que han modificado su rostro.

La estrella de películas para adultos de la década de los 90, ahora con 42 años de edad, exhibió su muy abultada figura (si se toma en cuenta que por recomendaciones médicas una embarazada debe subir solamente un kilo por mes hasta el nacimiento de su bebé), en las calles de California junto a su prometido, Lior Bitton.

La también empresaria, fundadora y hasta directora de su propia productora de cintas XXX, Club Jenna, está cerca de dar a luz a una niña y anteriormente estuvo casada dos veces con hombres relacionados con la industria, Jay Grdina (2003 a 2007) y Brad Armstrong (1996 a 2001).

Jenna Jameson nació en Las Vegas, Nevada, bajo el nombre de Jenna Marie Massoli, tiene otros dos hijos y también ha sido una exitosa escritora, pues su autobiografía de 2004, How To Make Love Like A Porn Star: A Cautionary Tale (Cómo hacer el amor como una estrella del porno: Una historia de advertencia) se mantuvo seis semanas en la lista de The New York Times Best Seller.