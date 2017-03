Sony lleva a “El Chapo Guzmán” a Hollywood

38 views

El estudio cinematográfico Sony prepara una película sobre el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, informaron este miércoles los medios especializados Deadline y The Hollywood Reporter.

La compañía contará con los derechos de Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story Of The American Lawman Who Captures The World’s Most-Wanted Drug Lord, un libro firmado por Cole Merrell y Douglas Century que se editará en octubre, y que relatará la persecución y captura del criminal.

Sony tiene pendiente de decidir quién será el director de esta cinta, pero el realizador Michael Bay (The Rock, 1996) figura en la lista de candidatos.

Joaquín El Chapo Guzmán, que se declaró inocente de todos los cargos, fue extraditado desde México a Estados Unidos para ser juzgado en la corte del distrito este de Nueva York el pasado 19 de enero, pocas horas antes de que el entonces presidente, Barack Obama, cediera al poder a Donald Trump.

El que fuera enemigo público número uno para Estados Unidos tras la muerte de Osama bin Laden podría enfrentarse a una condena de cadena perpetúa si el juez de Nueva York lo considera culpable de diecisiete delitos, entre los que destaca narcotráfico y lavado de dinero.

La película de Sony competirá con otro proyecto cinematográfico de Hollywood relacionado con El Chapo, en este caso a cargo de los estudios Fox.

Se trata de la adaptación de The Cartel, la novela de Don Winslow, que tiene paralelismos con la figura del narcotraficante mexicano y cuya versión para la gran pantalla será dirigida por el británico Ridley Scott.