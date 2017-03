Entregan el verde y oro a Juan ‘Churritos’ Hernández

El púgil mexicano, Juan ‘Churritos’ Hernández, recibió de manera oficial el cinturón verde y oro que lo avala como nuevo campeón mosca del CMB, tras vencer por nocaut técnico el pasado fin de semana al tailandés Nawaphon Por Chickchai.

A un día de cumplir su primera semana como monarca del orbe, el ‘Churritos’ aseguró que aún está asimilando su logro, situación que le hace valorar poco a poco el sacrificio y esfuerzo que tuvo que pasar para llegar a estas instancias.

Es como un sueño, por eso no me la creo, es un sueño que jamás pensé que se hiciera realidad, como dice Mauricio (Sulaimán) que pasé una etapa donde pensamos que mi carrera ya se había acabado (derrota ante Ioka en Japón en 2011). Es como un sueño el despertar y que la gente te reconozca todo el trabajo que has hecho y más siendo campeón del mundo” apuntó.