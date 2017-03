Se definirá el PAN este fin de semana

36 views

El Presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, Everardo Rodríguez, informó que este fin de semana designarán al candidato a la Presidencia Municipal y Diputados Locales.

El dirigente del partido albiazul mencionó que la Comisión Permanente del PAN se reunirá el viernes 10 de marzo y sábado 11 de marzo para designar a los candidatos que contenderán en la elección del 2017.

Explicó que en esta ocasión el Comité Directivo Municipal del PAN no tiene injerencia en la designación de candidatos “si hubiera sido por asamblea ya los tuviéramos; pero el Comité Ejecutivo Nacional del PAN es quien va a determinar”.

Por lo pronto informó que trabajarán en la unidad del partido “siempre van a existir grupos, unos están un poco desesperados y otros quieren que sea su candidato, pero nosotros tendremos que trabajar en la unidad”.

Mencionó que el Comité Directivo Municipal del PAN no tiene la carta de intención de la primera dama Patricia Esquivel “pudo haber llevado su carta intención al Comité Directivo Estatal del PAN, aquí nosotros no la recibimos, pero eso no impide que no esté apuntada”

Informó que muchos aspirantes a candidatos a Diputados presentaron su carta intención en el Comité Directivo Estatal del PAN, por lo que la esposa del alcalde Gerardo García Castillo pudo presentar su papelería.