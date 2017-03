“El Dandy”, sastre y tejedor de aventuras

20 views

“El Dandy”, amigo sastre de Monclova, recorrió el país de punta a punta y juntó historias que lo trajeron a la ciudad para vivir más de 50 años de la costura, actividad que combinó con las más insólitas aventuras.

Francisco Reséndiz Gallegos a sus 88 años, aún recuerda cómo llegó a la “capital del Acero”, en donde decidió vivir desde 1944, a sus 15 años de edad.

Originario de Múzquiz, Coahuila –norteño de pura cepa- y sin acabar la secundaria, comenzó su aventura en Monclova al trabajar en una tintorería ubicada en el centro de la ciudad, propiedad de Leopoldo Flores quien lo apoyó para que saliera adelante.

Quien dijera que, con su gusto por escribir poemas desde el tercer año de primera, cuando se enamoró de su maestra, lo llevaría a salir huyendo de Monclova.

Un buen día, Francisco se sentó en la plaza que estaba junto a un Colegio Católico para Mujeres en el Centro de la Ciudad. Unas jovencitas estudiantes de ahí le pidieron que le hiciera un poema a una de ellas que cumplía años.

El escrito que no hacía más que vanagloriar a la cumpleañera, llegó a oídos de los padres y gracias a Rodrigo Valdés Quintero, dueño de una Ferretera, cercana a lo que es ahora la Central de Autobuses, supo que los papas de las jovencitas estaban muy molestos por el poema, que no tenía palabras de ofensa, pero en aquellos años no era bien visto.

Decidió irse de Monclova a buscar un hermano de su mamá en 1945, en un tren carguero llegó a México, luego siguió hasta Veracruz y llegó a Salina Cruz, Oaxaca, en donde las historias continuaron con sus andares, los amores platónicos y nuevamente una experiencia desagradable provocó que un asesino lo persiguiera y lo hizo regresar a su pueblo natal, Múzquiz.

En 1946 arribó a tierras Coahuilenses para luego salir del país con rumbo a Estados Unidos, cruzó la frontera de “mojado”, pero una vez más su tierra natal lo trajo hacia ella.

De Múzquiz volvió a Monclova y fue así que surgió la oportunidad de tener la sastrería, que logró convertirse en parte de la historia de la ciudad.

Jesús Mendoza, era dueño de una sastrería ubicada en la calle Abasolo, él le dio trabajo de inmediato, aunque Francisco solo sabía planchar y muy poco coser.

Y ASÍ SURGIO LA LEYENDA

En un mes y medio de trabajar en la sastrería la hermana de Socorro Guerra, esposa de Jesús Mendoza, enfermó de cáncer de mama, por lo que tuvieron que irse a vivir a Múzquiz y le dejaron el local.

“Se llevaron todo, me consiguieron una máquina de coser con tres patas, tuve que ponerle una madera para que no se cayera, también me dejaron una mesa para planchar y poco a poco sastres de la ciudad me fueron dando y prestando; tijeras, escuadra y lo que se necesitaba para la costura”, de ahí comenzó la Sastrería Reséndiz, compartió Francisco.

Lo único que le faltaba para poder trabajar era una silla y como para la pelea era bueno, lo invitaron a una lucha que le dio el dinero para conseguir la silla y trabajar en la sastrería.

Luego se volvió a irse a Estados Unidos y le dejó la sastrería a su hermano mayor quien era sastre en Sabinas.

A su regreso, compró todo lo necesario y puso su sastrería en la calle de la Fuente, en la zona centro, pero no sabía que nombre utilizar porque el apellido de “Reséndiz”, se quedó en el negocio de costura que tenía su hermano.

Un amigo fue el de la idea de que se llamara “El Dandy”, porque Francisco siempre estaba bien vestido y fue así que siguió la historia de la sastrería que se hasta el 2002 funcionó como un lugar legendario de Monclova.

Francisco se casó en 1947 con Rita Caldera Castañeda, con quien tuvo cinco hijos; Lorenzo, Rosa María, Francisco Javier, Aron y Patricia, los tres últimos, gracias a la costura se hicieron profesionistas.

Con sus tantas experiencias Francisco acumuló reconocimientos por contar sus historias de vida y compartir su poesía.

Este sábado 11 de marzo llevará a cabo una conferencia en el Taller de Historia Regional del Colegio de Investigaciones Históricas del Centro de Coahuila titulada “El Dany, Anécdotas de nuestro amigo sastre”, en el Museo Coahuila y Texas a las 10:30 de la mañana en donde un poco de lo mucho que ha vivido, quedará en la memoria de los asistentes.

