¡Qué te hicieron amor!

“¡Que te hicieron!, ¡porqué si me dijeron que tu ibas a estar bien!, ¡que te iban a hacer esto para que estuvieras bien!”, fueron las palabras de Edna Daniela Méndez, al ver el cuerpo de su esposo, Jesús Leonardo Limón Elizondo, envuelto en sábanas cuando ingresó al área de Terapia Intensiva de la Clínica 7, mientras médicos y personal del IMSS solamente la veían si dar una explicación.

Un calvario es el que vivió Edna Daniela Méndez al llevar a su esposo al instituto para que lo operaran de la vesícula, en donde sufrió de malos tratos y la falta de ética del personal del nosocomio que terminaron en la muerte de su esposo.

Con un gran dolor y sufrimiento tras la pérdida de quien fuera su compañero en los últimos 10 años y con quien tiene dos hijas, una de 7 años y una de 5, Edna relató el sufrimiento que vivió durante el último mes en que se llevó a cabo este proceso.

Señaló que el pasado 13 de febrero ingresaron al hospital después de que se detectó que su esposo “Chuy” como ella lo llama, tenía la vesícula demasiado inflamada, por lo que estaba en riesgo su vida, por lo que lo internaron para que lo programarán para una cirugía urgente, pero no fue sino hasta el 28 de febrero en que lo intervinieron.

Mencionó que durante esos 15 días su esposo lo mantuvieron en ayuno, sin la posibilidad de que consumiera algún alimento o agua, lo que provocó que perdiera 13 kilos durante este periodo, en donde ella sólo le humedecía los labios con un algodón mojado y a pesar de que le decían que no lo hiciera, ella les respondía “yo le voy a dar, si no, no le voy a volver a dar nunca”.

El pasado 28 de febrero fue operado por el doctor Gustavo Sánchez y Sánchez, quien según se informó implementó un nuevo método, sin tener las habilidades necesarias para realizarlo por lo que se vino una serie de complicaciones, esto aunado a que no se tuvo el cuidado que se requiere después de la operación.

Y es que a pesar de las contraindicaciones, en el IMSS le dieron alimentos unas horas después de la operación, lo que puso en riesgo su vida e inmediatamente se le dio de alta, sin tomar en cuenta su estado de salud.

Edna comentó que ya en su casa su esposo no soportaba el dolor y se le comenzó a inflamar el abdomen y a drenar una sustancia negra, por lo que preocupada decidió llevarlo nuevamente al hospital para que lo atendieran.

Mencionó que ya cuando vieron el estado en el que se encontraba su esposo le dijeron que le iban a colocar una sonda para drenar todo el líquido, sin dar una explicación de que es lo que iban a drenar o porque se estaba generando esto, tan sólo le decían que era normal y que iba a estar bien.

El pasado miércoles le mandaron llamar al hospital, cuando llega le dicen que le van a decir algo y la llevaron al área de Terapia Intensiva a la cama 3, en donde vio a su esposo cubierto con cortinas para que nadie lo viera.

“Llego allá y me dicen, espérame porque te van a decir algo, pase en donde estaba Terapia Intensiva y vi puras cortinas tapándolo, que nadie lo vea, dije “que pasó” me dicen pásele, los aparatos ya no estaban prendidos, tenía algo en la boca, ya no estaba, a él ya le había dado un paro cardiaco, nadie habló, ni un doctor, nadie”.

“Que te hicieron porque si me dijeron que tu ibas a estar bien, que te iban a hacer para que estuvieras bien, le quite la sábana y vi que el pecho lo tenía todo morado, ¡que te hicieron amor por qué!, ya no supe nada, me sacaron de ahí”.

“POR QUÉ NO HA SALIDO MI PAPÁ”.

La relación que mantenía Jesús Leonardo Limón con sus hijas era muy estrecha, ya que para el eran todo y siempre buscó proveerles todo lo que necesitaran, sus hijas de 7 y 5 años de edad, aún no acaban por entender porque su padre no está con ellas.

Edna Méndez comentó que el pasado miércoles cuando le mandaron hablar porque le había dado un paro a su esposo, la pequeña de 7 años le dijo “mami, no voy a ir a la escuela porque ya va a salir mi papi”, sin embargo al ver que pasaban las horas le pregunto “por qué no ha salido mi papa, va a salir”.

Señaló que una de las cosas que más le podía al permanecer tanto tiempo internado fue que no podía ver a sus hijas y falleció sin tener la oportunidad de convivir con ellas.

No fue sino hasta en la funeraria cuando velaban el cuerpo de su padre, que les explicó lo que sucedió y dijo que Dios había pedido a su papá y que ahora iba a estar en el cielo cuidándolas y ya no iba a sentir más dolor.

PRESENTÍA SU MUERTE

Señaló que después de tanto tiempo en el seguro, Leonardo Limón le dijo que ella hiciera lo que tuviera que hacer, que no se detuviera por nadie, que él no sentía fuerzas y que ya no iba a salir.

“Él siempre me dio la confianza que yo decidiera todo, me decía todo está bien, tu adelante tú no te detengas por nadie, ya cuando lo veía mal, me decía, tú no te mortifiques, si quieres darle para adelante tu dale, hazlo por las niñas porque ellas necesitan de nosotros ahora te voy a dejar a ti, yo ya no puedo, ya no me siento bien, ya no tengo las fuerzas para seguir”, señaló.

MENSAJE AL DOCTOR

“No le deseo nada malo, porque en sus manos estuvo mi esposo, pudo salvarlo de una muerte, no sé qué le habrá hecho, a lo mejor cuando te presioné para que me lo atendieras rápido, no quisiste o lo hiciste de mala gana, pero no te deseo nada malo, solo pido justicia y que me perdones porque quiero justicia para mi esposo, porque no lo atendiste bien”.

HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS.

Señaló que ya iniciaron la demanda en contra del Seguro Social y los médicos que le realizaron la cirugía, en donde llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia para su esposo y para sus hijas, que se quedaron sin su padre por una mala atención en el seguro.

Señaló que en su casa su esposo era el único sostén, por lo que exigirá que se indemnice por esta mala práctica médica ya que ella vera por sus hijas, quienes ahora se encuentran desamparadas al no tener este apoyo.