Historias estrujantes quedarón atrás: RMV

Cuando decidió combatir el crimen en Coahuila y aplicó las primeras acciones, hubo voces que le pidieron no “mover al avispero”, sin embargo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez sostiene que siempre estuvo seguro de que estas medidas regresarían la paz al estado.

En entrevista exclusiva con LA PRENSA DE MONCLOVA, no duda en señalar que el destino que esperaría a Coahuila en caso de no aplicarse la estrategia contra la delincuencia, sería el de un estado fallido, pues se actuó cuando los delincuentes se estaban queriendo meter a las campañas electorales, nombraban a jefes de la policía o de Bomberos, golpeaban a alcaldes y mataban periodistas.

El Gobernador habló de las memorias históricas que contienen las acciones que se tomaron contra el crimen, sin pretender –aclara-que sea un modelo para que otros estados recuperen la paz, pues considera que cada político tiene qué hacer lo que le corresponde.

Al hablar sobre la diferencia entre el caso Coahuila y otras entidades que no logran sacudirse de la violencia, que incluso recrudece, afirmó que el punto central es tomarse las cosas en serio y no sacarle la vuelta a medidas que pueden ser muy impopulares pero son muy necesarias.

En esta entrevista, el Mandatario coahuilense habló de una guerra paralela que enfrentó: la lucha contra el cáncer, que tuvo un rebrote en el 2015. Señala que confió en la ciencia médica y su tratamiento lo llevó en un hospital público, el Universitario.

En lo personal le significaron amenazas las cuales considera válidas cuando hay voluntad de enfrentar en serio al crimen, pues considera que político que no es amenazado, es político que no está haciendo nada.

Pero también le significó la muerte de seres queridos e historias estrujantes de coahuilenses.

LA PRENSA: Se acaba de anunciar que se van a dejar en memorias históricas todas las acciones que se han hecho para el combate al crimen, sin duda será un gran legado para la paz del país, ¿esto podría aplicar como manual? ¿o qué se debe hacer para que funcione al igual que en Coahuila?

RMV: Nosotros tenemos la obligación en el proceso de entrega-recepción, desde el punto de vista contable, administrativo, pero también durante estos 5 años tenemos un gran acervo, un gran activo en la información y queremos decirle a la siguiente administración qué investigaciones están pendientes, qué nos faltó por hacer, qué no hicimos.

LA PRENSA: ¿Cuál es el balance?

RMV: Hemos invertido 2 mil 500 millones de pesos en infraestructura, en seguridad, pero era tanto el déficit que nos faltaron cosas por hacer que tenemos qué decirle al que sigue, primero renovación a la fortaleza de ser un estado que está en paz, pero también decir la debilidad que podemos tener, y la otra: tenemos muchas investigaciones que hemos hecho que la siguiente administración y la gente tiene que saber qué pasó. A veces nos sorprenden cuando capturan a alguien en el extranjero y dicen que en México no se hizo nada, sin embargo nosotros hemos hecho muchas cosas contra ellos, y muchos delincuentes han sido capturados por información que nosotros hemos dado.

LA PRENSA: ¿Qué hay en esos tomos?

RMV: En esos libros blancos están por ejemplo las declaraciones de los más grandes delincuentes que nosotros hemos tomado, para que sepan lo que piensan de nosotros entre otras cosas, están también muchos procesos que abrimos y que llegaron a un término de captura y otros en que el ciudadano podrá ver qué hicimos nosotros, que información entregamos a las autoridades, cómo perseguimos a esos delincuentes. Demuestra que a pesar de ser pequeño en población, persiguió a muchísimos criminales y creo que en esa persecución, pues está el éxito en la paz.

LA PRENSA: ¿Este puede ser un modelo para otros estados?

RMV: No lo pretendemos, cada estado tiene qué hacer lo que corresponde, cada político lo que crea, lo que nosotros tenemos que marcar una raya es en lo que nosotros hicimos.

LA PRENSA: Al final qué hizo la diferencia entre el combate que fue efectivo en Coahuila y el que no ha sido efectivo en otros estados, en dónde estuvo la diferencia?

RMV: Hoy estados que tuvieron seguridad están regresando a la violencia, si usted me dice que el peligro del narcotráfico existe yo le diría que sí existe, si tenemos estados que como nosotros que hemos llegado a un relativo margen de paz muy importante pero que se puede regresar, y que la violencia nos acecha, si no vea usted lo que pasa en el resto del país. Creo que el punto central es tomarse las cosas en serio, en la voluntad del gobierno, en coordinarse y en no sacarle la vuelta a medidas que son muy impopulares pero son muy necesarias.

LA PRENSA: ¿Cuáles son estas medidas?

RMV: Entre ellas vale la pena comentar, pegarle a los casinos, pegarle a la trata de personas, pegarle a la venta clandestina de alcohol, pegarle a todas aquellas actividades que de forma ilícita mandan dinero hacia el crimen.

LA PRENSA: ¿Alguna vez pensó que ésta sería una tarea imposible, sobre todo cuando enfrenta al inicio de su gobierno este monstruo?

RMV: Yo siempre estuve seguro de salir adelante, por eso dije de la seguridad me encargo yo, donde creo que vemos incredulidad es en actores políticos, otros actores políticos sacaron provecho, porque al principio hubo un boom de la violencia, porque tú empiezas a enfrentar al narco y empieza a haber abatidos, y empieza a haber bajas dentro de la policía estatal, y empieza a haber más amenazas pero yo siempre estuve seguro porque esto se ha hecho en otras partes del mundo.

LA PRENSA : ¿Dónde no hay seguridad?

Ah, no hay seguridad donde el Gobernador no quiere, donde el Gobernador esconde la cabeza, donde el Gobernador le echa la culpa a otros, donde es cándido, donde es ignorante, allí es donde no ha seguridad, donde no se coordinan con el gobierno federal, pero la seguridad tiene 4 patas, pégale a las ganancias del crimen que no siempre están en el narco, una buena policía, una buena coordinación con el gobierno federal, invertir efectivamente en la educación, empleo, cultura y deporte. Si tú quitas esas patas se regresa la violencia y la violencia no se gesta en un día, se gesta en muchos años, en un déficit de empleos, las policías estaban muy bonitas uniformadas pero no sabían disparar, no tenían pruebas de control de confianza o en echarle la culpa a otros.

LA PRENSA: En este proceso, más allá del Gobernador, a Rubén Moreira el hombre qué le significó?, ¿Qué le tocó vivir?

RMV: Pues amenazas, mire, político que no es amenazado por el crimen es político que no está haciendo nada, porque son tan irracionales los delincuentes que creen que es un tema personal, cuando debe ser un tema institucional. Pero no hay nada más fuerte que el gobierno, tarde o temprano el gobierno va a vencer si el político quiere. Si el político no es humilde y cree que todo lo sabe y no escucha consejos, y cuando la prensa lo cuestiona por un homicidio y dice que no es cierto y descalifica a la prensa, ese político es el primero que va a ver crecer el crimen en su estado o en su municipio.

LA PRENSA: ¿Hay algo de lo que se arrepienta?

RMV: En materia de seguridad, no, nada.

LA PRENSA: ¿O que se congratule?

RMV: Pues no es para congratularse en muchas cosas pero creo que hicimos un compromiso y hemos ido avanzando.

LA PRENSA: ¿Qué destino le habría esperado a Coahuila si estas acciones no se toman?

RMV: Michoacán, un estado fallido, íbamos rumbo a un estado fallido, los delincuentes estaban a punto de ser electos para los gobiernos municipales, se estaban queriendo meter a las campañas electorales, nombraban a los jefes de policía, nombraban a los jefes de Bomberos, trataban de influir en los medios de comunicación, golpeaban periodistas, golpeaban alcaldes, mataban periodistas, eso es lo que nos esperaba, impedimos que fuera un estado fallido.

LA PRENSA: Hubo voces que le dijeran o le pidieran no mover el avispero?

RMV: Muchos, en la sociedad algunos se espantaron porque si tú no combates el crimen, guardas relativos márgenes de inseguridad, pero cuando empiezas a combatir sube un poquito la violencia, entonces yo recuerdo a una señora aquí afuera del palacio que me decía, “ya no les diga de cosas, porque los va a hacer enojar”, yo le dije, señora no sea usted ingenua, ellos no están hablando de enojar, están hablando de esclavizarla a usted y a los demás. Hubo políticos mediocreos, políticos populistas que me criticaban por enfrentar la inseguridad, hoy no levantan la voz ni dicen nada, hubo partidos políticos que nos criticaban muchísimo, pero que en esos mismos momentos cuando ellos gobernaban el país, lo tenían incendiado totalmente.

LA PRENSA: Hubo historias que lo tocaran, que lo conmovieran en todas esta lucha?

RMV: Muchas, personalmente yo tuve represalias del crimen sobre seres queridos, pero hay muchas historias que me siguen conmoviendo porque la delincuencia no se ha ido, está en las cloacas, está en los drenajes y trata de salir y de repente salen y cometen barbaridades, hace unos días asesinaron a una niña, ya tenemos capturados a los delincuentes pero esa vida no la podemos recuperar .

LA PRENSA: Gobernador, usted libró otra guerra, la del cáncer y prácticamente a la par de la guerra contra el crimen, ¿Esto lo vulneró?

RMV: No, seguimos luchando contra ese problemilla, porque a quien tiene cáncer siempre puede regresar y de repente, esto no se supo pero en el 2015 tuve qué regresar un poco al tratamiento del cáncer porque se empezaron a levantar algunos indicadores, pero estamos muy bien, creo que ya superamos el problema y tenemos qué seguirnos vigilando, no me vulneró, sí afectó un poquito porque te limita a ciertas cosas y te afecta a tu vida personal, pero así es la vida y uno está en el mundo para enfrentar los retos y para enfrentar las cosas, no para ponerse a lamentarse.

LA PRENSA: ¿Pasó por su mente la palabra muerte?

RMV: Sí, cuando me avisaron. Cuando te avisan no hay los estudios suficientes, cuando te dicen que tienes cáncer, y te dices vamos a hacerte unos estudios para ver qué tanto pasó y entonces cuando te dicen cómo están las cosas se entrevé la posibilidad de que te mueras.

LA PRENSA: ¿Qué aprendió?, ¿qué le dejó?

RMV: Que hice lo correcto, que me descubrí porque hice un chequeo de rutina, que hice lo correcto, que me fue a la ciencia médica, no a la las supersticiones. Yo me operé en el Hospital Universitario, es un hospital público y entonces hice lo correcto.

LA PRENSA: El tema de seguridad tiene una relación directa con economía e inversiones, se perdieron inversiones y se recuperaron además una vez que se fue resolviendo la seguridad?

RMV: Sí claro, cuando yo fue la primera vez a Japón y a Corea me decían, mire, el día que su estado esté en paz invertimos allí, pero también cuando tú no generas desarrollo económico tienes problema en materia de seguridad, entonces durante el sexenio de Fox nada más se crearon 3 mil 500 empleos, mucha gente se quedó sin empleo, el sexenio que va del 2000 al 2006 fue un sexenio perdido para Coahuila, hoy llevamos 142 mil, debemos cerrar con 150 mil, pero si no hubiéramos logrado la paz no llegan los empleos, porque a nadie le gusta llegar a un lugar donde hay violencia.

LA PRENSA: ¿Está listo para irse, está en los últimos meses de su gobierno?

RMV: Faltan 9 meses y yo creo que un político cuando llega al gobierno tiene que saber que se va a ir, y si trabaja mucho no se queda con la pica de seguir poniendo gorro, más bien dicho, de ponerle gorro al que sigue, yo creo que un ex gobernador tiene que tener dos características: prudencia y distancia.

LA PRENSA: ¿Qué emoción o qué sensación le deja este camino que está llegando a su fin?

RMV: Bueno faltan 9 meses, 19 quincenas más el proporcional del aguinaldo (risas), hay gente que 9 meses se les hacen eternos, cuando les dicen que van a ser papás y no lo tenían previstos. Vamos a terminar muy fuerte pero la verdad muy satisfechos. El que no está satisfecho con lo que hizo, es como el hombre que quiere seguir afuera de la preparatoria en la que estudió, se quedó en la niñez o adolescencia. Yo jamás he vuelto a los lugares donde he trabajado, yo fui Presidente del partido, fui Secretario del Ayuntamiento de Saltillo y jamás he visto lo que pasa allí, entonces cuando uno está satisfecho cierra uno la hoja y se dedica a otra cosa.

LA PRENSA: ¿A qué se va a dedicar, cómo se ve?

RMV: Pues trabajando, soy abogado, seguramente litigando para eso estudié, además aquí gané mucha experiencia , en muchos temas de derechos humanos.

LA PRENSA: Usted en una entrevista dijo que lo que se juega en la próxima elección se juega la seguridad de Coahuila.

RMV: Lo que se juega es el futuro de Coahuila, lo que le puedo decir es que de 9 de los 12 estados que tuvieron elecciones subió el crimen.

El Gobernador Rubén Moreira expresó que hubo voces que le pidieron no mover el avispero.

“Siempre estuve seguro de que podría combatir el crimen, por eso dije, de la seguridad me encargo”, expresó el Mandatario.

El Gobernador fue abordado en una entrevista exclusiva con LA PRENSA DE MONCLOVA, en su despacho.

Rubén Moreira Valdez manifestó que está listo para irse, y afirmó que un ex gobernador debe tener dos características: prudencia y distancia.