Simula AN proceso interno democrático

El Presidente Municipal de Monclova, Gerardo García Castillo considera que el Partido Acción Nacional realiza un proceso según ellos democrático, pero está dirigido, es un traje a la medida, por lo que recomendó “Si dice estar con la democracia, hay que ser congruentes con la democracia”.

El edil mencionó ante los medios de comunicación “Si dice estar comprometido con la democracia, con el bien común y con el respeto de la dignidad de las personas, hay que demostrarlo con hechos”.

Y agregó “Si dices que eres democrático, demuestra la democracia. Hay varios procedimientos. Este es efectivamente un proceso democrático a lo mejor ‘dirigido’ el que está haciendo ahorita el PAN”.

García Castillo informó que la designación debe basarse en la popularidad y el apoyo “no solamente del interior del partido “como el apoyo que tiene por parte de la sociedad civil, asociaciones civiles, deportivas y organizaciones políticas”.

El Presidente Municipal reconoció que en cualquier partido político puede triunfar Alfredo Paredes “Yo creo que sí. El triunfo depende de las personas, las instituciones son muy importantes, pero para mí el mejor partido es Acción Nacional”.

Sin embargo, informó que muchas veces el Partido Acción Nacional se equivoca “ahorita uno de los factores importantes es la democracia, entonces si dices que eres democrático, demuestra la democracia”.

El Alcalde mencionó que la política no es para dar nuevas oportunidades “si en una ocasión fallas debes de quedar como los artículos, cuando un artículo no sirve ya no lo vuelves a comprar y cuando alguien ya se probó y no hizo y no funcionó, pues para qué”.

Al preguntarle si apoyaría a Alfredo Paredes, si participa como candidato a la Presidencia Municipal en otro partido político declaró “tendría que analizar la situación, hasta ahorita estamos firmes en la posibilidad o en la visión que vaya a tener el Partido Acción Nacional”.

Y agregó “Yo cuando me fijo una meta; como cuando vas llegando a una ciudad en la noche sabes que te vas acercando al objetivo porque empiezas a ver primero un destello en el cielo, luego una lucecita que se enciende, así veo el camino de Alfredo Paredes”.