Flavino Ríos facilitó helicóptero para fuga de Duarte: Yunes

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que la detención de exgobernador interino, Flavino Ríos porque facilitó un helicóptero que permitió la huida de Javier Duarte.

Él reconoció haberle prestado un helicóptero, dice que no sabía que había orden de aprehensión, entonces no se entiende el por qué Javier Duarte huye, había orden de aprehensión, dice el exgobernador que no sabía que tenía orden de aprehensión, eso seguramente lo tratará de acreditar”, dijo en entrevista radiofónica.

El mandatario estatal hizo referencia a que Flavino Ríos era gente cercana al exmadatario estatal prófugo.

No puede decir que no sabía, que no estaba enterado, él era el hombre más cercano… Por esa razón está en la cárcel también el exsecretario de Seguridad Pública, tiene orden de aprehensión el exdirector del Seguro Popular, tiene solicitud de desafuero el extesorero Tarek Abdalá. Hay diversas investigaciones en contra de un número muy importante de ex servidores públicos”.