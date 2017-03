41 views

Tras asegurar que no hay nada para nadie, Mario Alberto Dávila Delgado, ex alcalde de Frontera y fuerte aspirante a la alcaldía de Monclova, dijo que el CEN del PAN no ha emitido decisión sobre las candidaturas a las alcaldías en Coahuila.

No quiso contradecir a Alfredo Paredes López, ex Director de Obras Públicas de Monclova quien el pasado domingo se proclamó como el designado.

“Respeto su opinión, pero no hay decisión, en mi caso acataré lo dispuesto por el CEN”, señaló tranquilo.

Mario Dávila Delgado, dijo que espera la información oficial del Comité Directivo Estatal y el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN) de la designación del candidato a Presidente Municipal en Monclova.

El aspirante a la candidatura a la Presidencia Municipal, informó que del 15 al 17 de marzo darán a conocer el nombre del candidato “será esta semana a más tardar el miércoles o viernes, no debe pasar del viernes”.

El doctor Mario Dávila Delgado desconoce el origen de los mensajes que enviaron vía celular, donde proclaman como virtual candidato del PAN para la alcaldía de Monclova al ex Director de Obras Públicas, Alfredo Paredes.

“No tengo la información; tampoco los he visto; pero sí he escuchado comentarios de que se está haciendo este procedimiento, pero bueno, la verdad no sé quién los está enviando ni porqué los está enviando”.

Reiteró que no tienen información oficial del Comité Directivo Estatal o el Comité Ejecutivo Nacional del PAN “Yo pienso que en esta semana se resuelve; pero tengo que esperar a que alguien de manera oficial dé a conocer la información”.

Dávila Delgado informó que se encuentra en un proceso interno de designación “yo me inscribí y esperaré a que los resultados se den de una manera oficial por el Comité Directivo Estatal o Comité Ejecutivo Nacional; cualquiera de los 2 órganos que nos rigen”.

Al preguntarle si existe fractura en el Partido Acción Nacional declaró “por mi parte no tengo ningún problema, el partido está en un proceso de designación, yo esperaré los tiempos y respetaré lo que el partido decida, de mi parte no hay ningún problema de este tipo”.

Mencionó que apoyará al candidato que designe el Partido Acción Nacional “Yo apoyaré a quien quede, de candidato a alcalde, de candidato a diputado, de candidato a Gobernador, donde me toca votar ahí estaré”.