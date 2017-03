Suman 253 muertos en fosas de Veracruz

77 views

Lucía Díaz, integrante del Colectivo Solecito señaló que, en las fosas clandestinas ubicadas en un fraccionamiento al norte de la ciudad de Veracruz se han hallado un total de 253 cuerpos completos.

En entrevista con Yuriria Sierra para Imagen Televisión señaló que, la mayor parte de los cuerpos localizados en las fosas clandestinas corresponden a personas jóvenes, así como una gran parte de mujeres.

Son 253 restos, son cuerpos completos, estamos ante una atrocidad gigantesca en una ciudad de un país civilizado, porque la verdad esto no puede estar sucediendo a la entrada de una ciudad como Veracruz”, detalló.

Ciertas características que saltan a la vista, jóvenes entre 14 a 25 años, hay mujeres, hay muchas mujeres, hay ciertamente algunas características que saltan a la vista, tenemos sólo 2 identificaciones, era un MP y una secretaria, se entregaron los cuerpos la semana pasada”, señaló.

Afirmó que, en el proceso de identificación sólo cuentan con el apoyo y colaboración de la división científica de la Policía Federal, así como disponen de la inversión de recursos propios, lo cual retrasa el reconocimiento.

Esperemos que el área científica de la Policía Federal lo pueda hacer, ellos están trabajando con nosotros, en un trabajo muy bueno que están haciendo, lo están haciendo muy bien, no lo está haciendo la fiscalía, no es la que hace la fiscalía la que hace las identificaciones, él no ha participado directamente de esto”, indicó.

En ese sentido, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado de Veracruz tome un papel más activo en torno a la labor que efectúan los colectivos de familiares de desaparecidos.

Comentó que, la dificultad que se enfrenta para lograr el reconocimiento de las personas que fueron inhumadas de manera clandestina se diferencia en cada caso, ya que los cuerpos evidencian una temporalidad distinta.

Diferentes temporalidades, hay algunos recientes, tienen tejido, y ya algunos cuerpos esqueletizados”, comentó Díaz.

