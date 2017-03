“Ángeles del IMSS salvaron a Kendy”

38 views

Como ángeles salvadores guiados por la mano del padre Dios, calificaron al personal de la clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, familiares de la pequeña Kendy Mariandy de 9 años de edad, quien reaccionó el pasado fin de semana luego de haber permanecido por más de 10 días inconsciente.

Olivares Guajardo Ayala, padre de la menor y Mandy Ayala de Guajardo, abuela paterna, anunciaron ante los medios de comunicación que la menor (Kendy Mariandy) será dada de alta con resultados satisfactorios.

La abuela paterna declara “siempre tuvimos la fé bien puesta en Dios, quiero dar gracias a todo el personal del IMSS porque agarraron a la niña como ángeles salvadores guiados por la mano de nuestro padre Dios”.

El padre de la menor relata que ingreso a Terapia Intensiva del Seguro Social a las 3 de la mañana del día 1 de marzo “fueron días muy duros, muy tristes, para mi familia y para muchos de mis compañeros”.

Relata que los enfermeros que la atendieron le realizaron una tomografía axial computarizada (TAC) y Rayos X “la traían todo el tiempo con la perilla para darle respiración, porque ella no respiraba, venía muy mal, muy golpeada”.

DIAS MUY DUROS

Admite que fueron días muy duros, muy tristes, para toda la familia “me hablaban cada rato por teléfono para preguntarme cómo estaba la niña y yo no sabía que decir porque era una situación muy delicada”.

Luego de realizarle un tac los doctores le notificaron que era tiempo de realizarse una cirugía de Fémur “el doctor Lozano me habló de quirófano y me dice que todo salió muy bien, la operación duró alrededor de una hora, le colocaron 7 tornillos en su piernita”.

Relata que al salir del quirófano la ingresaron a terapia intensiva “ella ya no estaba sedada, ni conectada al respirador, estaba bien, solamente esperábamos su recuperación”

Dice que al día siguiente la dan de alta de terapia intensiva “me dicen que será dada de alta para piso, donde podíamos estar las 24 horas con ella, más relajada, más tranquila, pero todavía estaba inconsciente, estaba malita, grave”

A pesar de la tempestad, Oliverio Guajardo Ayala menciona que solamente escuchaba los comentarios positivos “muchas personas me decían cosas negativas, pero siempre escuché los comentarios positivos, siempre tuve fe”.

KENDY DESPERTÓ Y PIDIÓ DE COMER

Relata que el pasado sábado 11 de marzo la bañaron, la cambiaron y empezó a despertar “empezó a conocer a su mamá y su abuela, yo estaba trabajando y me mandaron hablar, que viniera, vine, y ella ya estaba despierta y me pedía de comer”.

Relata que al quitarle la sonda empezó a comer y hablar “decía mamá, papá, conocía a sus doctores de terapia intensiva, porque ella despertó el sábado y el domingo todos a primera hora preguntaban ¿dónde está Kendy?”.

Los padres no han abordado el tema del accidente con la menor “no le hemos preguntado; estaba diciendo en la mañana que se había caído de la bicicleta del niño Erick, pero no le he querido preguntar”.

El padre revela que detuvieron al responsable al día siguiente “vinieron a avisarme al Seguro Social que tenía que ir al Ministerio Público, fui y me dijo un licenciado que no podían detenerlo porque no había sido capturado en flagrancia”.

Sin embargo, informó que firmaron un convenio con el responsable para que se hiciera responsable de los gastos médicos “firmó el chavo, ha estado al pendiente de mí, me marca y me pregunta por la niña”.

LA FE NUNCA ABANDONÓ A SUS PADRES

Al preguntarle que pasó por su mente cuando ocurrió el accidente declara “yo la vi muy mal, desde que estaba tirada en la carretera pensé lo peor, pero tenía mucha fe en que la niña iba a estar bien”.

Y agrega “Yo nunca quise aceptar que mija se me iba a ir, siempre estuve fuerte, nunca perdí la fé…no me quería imaginar cosas feas…siempre que volviera mi hija”, dice con un nudo en la garganta.

Relata que su esposa Lidia Angélica Garay Leyva está muy contenta con su hija, “desde que despertó la baña, la cambia, la sienta en la silla, la peina y dice ‘mija ya esta buena, está muy recuperada, ya me la quiero llevar”.

Comenta que están tramitando el alta para regresar a su hogar sin embargo, esperan información de las citas para rehabilitación “vamos a esperar que el traumatólogo de la fecha, porque tiene que recuperarse de su operación”.