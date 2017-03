Manda Juez al Penal a Lacho

24 views

Homero Horacio Román Bustamante, “Lacho”, será procesado por Homicidio Simple Doloso tras haber dado muerte a Marco Antonio González Soto con un buril, hechos que ocurrieron en la Privada Ramos Arizpe de la Colonia Borja en Ciudad Frontera; la declaración del homicida fue determinante.

Ayer se celebró la primera audiencia en la que el Juez del Centro de Justicia Penal concluyó lo anterior y desestimó la petición de la defensa de que fuera procesado por riña; es decir, en defensa propia, lo cual implicaría que “Lacho” podría haber enfrentado el juicio en su domicilio y la pena sería mucho menor, de 3 a 7 años solamente y no de 8 a 16 años.

Dos testigos que son familiares de Román Bustamante rindieron su declaración ante el Juez y cuando tocaba en tuno al Ministerio Público, “Lacho” dijo que quería declarar y así narró lo que supuestamente ocurrió el lunes 6 de marzo poco después de las once de la noche.

“Yo estaba en mi casa, me iba a tomar un refresco cuando llegó Marco Antonio alcoholizado, le pregunté que a dónde iba y me contestó que con su amante, luego comenzó a agredirme verbal y físicamente, también me dijo que le llamaría a los Zetas y yo me fui a mi casa, me quedé parado en el portón y sin decir nada”, afirmó Horacio Román.

Según “Lacho”, tuvo miedo por él y su mamá, una mujer de avanzada edad con la que comparte la vivienda: “De rato llegó su hermano César y otra persona más a la que no identifiqué porque traía un casco, andaban en moto y entraron a mi casa para comenzar a golpearme, me tenían en el piso a patadas y yo solamente me defendí, estiré la mano y tomé el buril para que no me siguieran agrediendo”.

“Lacho” expresó que los González Soto eran como familia para él: “Somos vecinos, crecimos en la misma calle y desconozco por qué fui atacado física y verbalmente, yo no quería que le hicieran nada a mi mamita”, insistió.

Tocó el turno de interrogarlo al Ministerio Público, pero Horacio Román le dijo al Juez que no quería contestar, aunque el interrogatorio tenía que hacerse como parte de la audiencia: “Absténganse de hacer preguntas porque de mi parte no habrá respuestas”.

Cabe señalar que la defensa pidió al Juez que se procesara a “Lacho” por riña, pero la petición fue desechada ya que la declaración del imputado fue fundamental en la determinación, por ello es que enfrentará el cargo de Homicidio Doloso Simple.

La próxima audiencia se celebrará el 15 de junio del 2017, mientras tanto, Homero Horacio Román Bustamante fue trasladado a Saltillo a prisión preventiva oficiosa; durante todo el proceso, los vecinos de Marco Antonio González Soto se mantuvieron en el exterior del Centro de Justicia Penal en apoyo a la familia del fallecido y como presión a las autoridades para que se le dé la pena máxima.

Al final de la jornada, Marco González, padre de la víctima de “Lacho” dijo estar conforme con la determinación del Juez de procesar a “Lacho” por el delito de Homicidio Simple Doloso y refirió sentirse indignado por la declaración del homicida: “¿Por qué dice que mis hijos eran su familia? Si hubiera sido así, no lo hubiera matado”.