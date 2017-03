Rechaza RM crisis ante deportaciones

22 views

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, rechazó que Coahuila vaya a tener una crisis humanitaria por las deportaciones, porque dijo que al menos en lo que va de la administración del presidente Donald Trump, estas han sido menos que las que se registraron con Barack Obama.

“Quiero ser muy enfático; no, porque lo que yo he visto hasta el momento, no es más de lo que hizo el gobierno del presidente Obama. Lo que yo sí creo es que hay que tener un espíritu de serenidad con nuestros connacionales, y no esparcir aquellas que no tiene fundamento, notas que no corresponden a la realidad”, afirmó.

Dijo que entre las notas que se difunden que no corresponden a la realidad, destacan también las referentes a que se van a ir empresas, algo que no ha sucedido, y que algunos medios han dado por hecho, generado mucha angustia entre los trabajadores.

“En lo que corresponde a las deportaciones masivas, los 50 días con menos deportaciones en lo que va de mi gobierno, son estos que han pasado”, afirmó el gobernador durante el arranque de la colecta estatal de la Cruz Roja Mexicana.